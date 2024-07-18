Буду перебувати в ізоляції, – Байден про позитивний тест на COVID-19
Джерело:Джо Байден
Президент США Джо Байден у розпал передвиборної кампанії інфікувався коронавірусом. Глава Сполучених Штатів підтвердив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
Американський президент прокоментував свій стан. Так, відомо, що він ізолюється, поки не одужає.
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Байден підтвердив, що захворів на COVID-19
За словами Байден, він добре почувається. Також він зазначив, що під час самоізоляції планує продовжити працювати.
Сьогодні вдень я отримав позитивний результат тесту на COVID-19, але почуваюся добре і дякую всім за добрі побажання. Я буду перебувати в ізоляції, поки не одужаю, і в цей час я продовжуватиму працювати, щоб виконати роботу для американського народу,
– повідомив він.
Раніше повідомлялося, що лідер Сполучених Штатів отримав позитивний результат тесту на коронавірус після свого першого заходу в Лас-Вегасі, де пізніше мав виступити на щорічній конференції UnidosUS. Саме в Лас-Вегасі Байден відчув перші симптоми хвороби.
Персональний лікар Байдена повідомив, що той отримав свою першу дозу противірусного препарату Paxlovid і тепер самоізолюється у своєму будинку в Рехобот-Біч у штаті Делавер.