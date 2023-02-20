Байден залишив Київ, – CNN

Президент США Джо Байден залишив Київ після того, як прибув з неанонсованим візитом. У столиці України американський лідер провів переговори з Володимиром Зеленським.

Інформацію про те, що Байден залишив Київ, повідомила американська журналістка Кейтлен Коллінз. Близько 14:00 за Києвом вона опублікувала допис у твітері, що Байден залишив столицю України.

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Байден прибув у Київ о 8 ранку

CNN з посиланням на журналістів, які подорожували з Джо Байденом, теж інформує, що він покинув столицю України, завершивши історичний візит.

Він прибув близько 8:00 за Києвом і зустрівся Володимиром Зеленським, а потім пройшовся центром Києва та пообіцяв, що США продовжуватимуть підтримувати Україну.

Байден залишив Київ: відео

Президент США вперше побував в Україні з 2008 року

Джо Байден – перший президент США після Джорджа Буша-молодшого, який відвідав Україну. Буш-молодший відвідав Україну у 2008 році й після того ні Барак Обама, ні Дональд Трамп не приїжджали в Україну.

Байден, який кілька разів відвідував Україну на посаді віцепрезидента США, 20 лютого здійснив неанонсований візит до Києва. Поїздка Байдена в Україну відбулася перед річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Уже 21 лютого кремлівський диктатор Владімір Путін планує звернутися до федеральних зборів.

У Києві Джо Байден оголосив про виділення пів мільярда доларів додаткової допомоги Україні. Крім того, він анонсував, що невдовзі будуть розширені санкції щодо Росії через війну проти України.

Відомо, що Зеленський і Байден обговорювали військову допомогу України. Зеленський назвав переговори з президентом США "плідними" та "дуже важливими".

Український президент зазначив, що результати переговорів відобразиться на полі бою. Також Зеленський сказав, що предметом обговорення була далекобійна зброя.

Про те, що візит Байдена був вдалим, повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. За його словами, в Києві вирішувалося чимало питань.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що президенти США та України задоволені візитом, який можна називати перемогою та чітким сигналом для Кремля. Він зазначив, що візит Байдена – це "чіткий сигнал на болота", що "вас ніхто не боїться".