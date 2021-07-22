Байден заявив, що "Північний потік-2" було неможливо зупинити
Джерело:CNN
Президент США Джо Байден сказав, що зупинити "Північний потік-2" не представлялось можливим. Все тому, що, за його словами, газопровід був завершений на 99%.
Цю заяву Байден зробив після оприлюднення американсько-німецької угоди щодо "Північного потоку-2". Німеччина взяла зобов'язання відповісти Росії, якщо буде необхідність.
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Байден згадав про зустріч з Путіним
Байден сказав, що повністю усвідомив, що є главою американської адміністрації при зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.
Сидячи навпроти Путіна, я відчув, що він розуміє, ким я є, А я розумію, хто він такий... Я вперше відчув, що перебуваю в адміністрації, яка є лідером вільного світу,
– зауважив політик.
Байден додав, що Путін знає, коли американський президент щось говорить, то може це зробити.
Угода Німеччини та США про "Північний потік-2"
- Штати та Німеччина фактично дали "зелене світло" для завершення будівництва газопроводу.
- Пообіцяли деякі гарантії для України. Наприклад, Німеччина має організувати "зелений фонд" розміром 1 мільярд доларів, щоб підтримати енергобезпеку України. Берлін надасть близько 200 мільйонів євро.
- Також Німеччина запевняє, що домагатиметься продовження договору між Україною та Росією про транзит газу ще на 10 років.
- Якщо Москва продовжить "шкідливу активність", у Меркель пригрозили санкціями.
- Україна обурилась такими домовленостями. Міністерство закордонних справ України надіслало ноти у Брюссель і Берлін. Київ ініціює консультації з Єврокомісією.