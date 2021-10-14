Байден здійснить другий візит до Європи: у Білому домі назвали дати
14 жовтня 2021 , 21:32Читать новость на русском
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
Джо Байден наприкінці жовтня має намір приїхати до Європи з робочим візитом. Очільник США візьме участь у саміті G20 і конференції з клімату.
Про це йдеться у заяві прессекретарки Білого дому Джен Псакі, оприлюдненій на сайті адміністрації американського президента.
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Президент Джо Байден і перша леді США Джилл Байден 30 – 31 жовтня вирушать до Риму на саміт лідерів G20,
– зазначила речниця.
За словами прессекретарки Білого дому, подружжя 29 жовтня відвідає Ватикан, де запланована аудієнція у Папи Римського Франциска.
Джен Псакі додала, що Джо Байден 1 – 2 листопада візьме участь у саміті в Глазго перед початком 26-ої конференції ООН зі зміни клімату.Зверніть увагу! У червні 2021 року Джо Байден приїхав зі своїм першим робочим візитом до Європи в статусі президента Сполучених Штатів.
Візит Байдена до Європи: коротко
- Під час свого 8-денного візиту до Європи Джо Байден провів перемовини на віллі Ла Гранж у Женеві з Путіним.
- Загалом зустріч президентів тривала 4 з половиною години разом з перервою. До неї також долучилися держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та інші чиновники.
- Після розмови Байден та Путін дали окремі пресконференції. На тому, щоб не виходити до журналістів разом, наполіг президент США.