Байден здійснить другий візит до Європи: у Білому домі назвали дати

Джо Байден наприкінці жовтня має намір приїхати до Європи з робочим візитом. Очільник США візьме участь у саміті G20 і конференції з клімату.

Про це йдеться у заяві прессекретарки Білого дому Джен Псакі, оприлюдненій на сайті адміністрації американського президента.

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Президент Джо Байден і перша леді США Джилл Байден 30 – 31 жовтня вирушать до Риму на саміт лідерів G20,

– зазначила речниця.

За словами прессекретарки Білого дому, подружжя 29 жовтня відвідає Ватикан, де запланована аудієнція у Папи Римського Франциска.

Джен Псакі додала, що Джо Байден 1 – 2 листопада візьме участь у саміті в Глазго перед початком 26-ої конференції ООН зі зміни клімату.

Візит Байдена до Європи: коротко

Під час свого 8-денного візиту до Європи Джо Байден провів перемовини на віллі Ла Гранж у Женеві з Путіним.

Загалом зустріч президентів тривала 4 з половиною години разом з перервою. До неї також долучилися держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та інші чиновники.

Після розмови Байден та Путін дали окремі пресконференції. На тому, щоб не виходити до журналістів разом, наполіг президент США.