Байден зідзвонився з європейськими лідерами перед розмовою з Путіним

Напередодні розмови з Володимиром Путіним Джо Байден зідзвонився зі своїми європейськими колегами. Президент США поговорив з лідерами Великої Британії, Італії, Німеччини та Франції.

Під час телефонних розмов політики обговорили спільне занепокоєння через Росію, яка нарощує війська поблизу кордону з Україною. Окрім того, лідери країн зауважили, що російська риторика стає усе більш жорсткою.

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Політики закликали Росію до деескалації напруженості.

Дипломатичні зусилля, особливо через нормандський формат, є єдиним способом для розв'язання конфлікту на Донбасі шляхом виконання мінських домовленостей,

– мовиться у повідомленні.

У розмовах з Байденом усі сторони наголосили свою відданість суверенітету України. Окрім того, президент США та європейські лідери домовилися про тісний зв'язок команд.

Зокрема, шляхом консультацій із союзниками по НАТО та партнерами по ЄС.

Байден поговорить з Зеленським

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що Джо Байден поговорить з українським лідером Володимиром Зеленським. Це відбудеться вже після розмови президента США з очільником Кремля Путіним 7 грудня.

Кулеба наголосив: Зеленський вже обговорив майбутню розмову президентів Штатів та Росії з американським держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Сам Зеленський наголосив, що вони з Блінкеном "узгодили позиції". Зокрема, що "нічого про Україну без України".

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