Байден вперше зробив публікацію в соцмережах після закінчення терміну президентства

Колишній президент США Джо Байден 22 січня вперше зробив публікацію в соцмережах після закінчення терміну президентства.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис політика на офіційній сторінці у Facebook. Нагадаємо, що чотирирічний термін повноважень Байдена закінчився опівдні 20 січня.

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Байден опублікував новий допис

46-й президент США змінив "фонову світлину" у Facebook на напис "Keep the faith", що означає "Зберігати віру".

У коментарях до допису Джо Байдена багато американців дякують експрезиденту за його роботу та зазначають, що "зберігати віру" стає дедалі складніше.

До слова, раніше Дональд Трамп також розкрив, що Байден написав йому у прощальному листі. Варто зазначити, що, відповідно до американської традиції, після складання повноважень президенти передають своїм наступникам листа із побажаннями.

Так, експрезидент США побажав своєму наступникові та його родині всього найкращого у наступні чотири роки. Байден підкреслив, що американський народ і люди в усьому світі бачать у Білому домі опору "в неминучих бурях історії".