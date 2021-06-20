Байден зустрінеться з президентом Афганістану

Джозеф Байден 25 червня зустрінеться з президентом Афганістану – Ашрафом Гані. Окрім того, лідер США зустрінеться з виконавчим директором Абдуллою Абдуллою.

Пресслужба Білого дому повідомила, що Штати підтримуватимуть мирний процес у країні. Окрім того, вони закликають усі афганські сторони "брати активну участь у переговорах задля припинення конфлікту".

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Візит президента Гані та доктора Абдулли підкреслить стійке партнерство між Сполученими Штатами та Афганістаном на тлі продовження виведення військ,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у Вашингтоні вкотре пообіцяли продовжувати співпрацю з афганським урядом.

Метою спільних зусиль буде зробити усе можливе, аби "країна ніколи більше не стала притулком для терористичних груп, які становлять загрозу для США".

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