Байден зустрінеться з президентом Афганістану

Джозеф Байден 25 червня зустрінеться з президентом Афганістану – Ашрафом Гані. Окрім того, лідер США зустрінеться з виконавчим директором Абдуллою Абдуллою.
Пресслужба Білого дому повідомила, що Штати підтримуватимуть мирний процес у країні. Окрім того, вони закликають усі афганські сторони "брати активну участь у переговорах задля припинення конфлікту".
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Візит президента Гані та доктора Абдулли підкреслить стійке партнерство між Сполученими Штатами та Афганістаном на тлі продовження виведення військ,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, у Вашингтоні вкотре пообіцяли продовжувати співпрацю з афганським урядом.
Метою спільних зусиль буде зробити усе можливе, аби "країна ніколи більше не стала притулком для терористичних груп, які становлять загрозу для США".
Виведення військ з Афганістану: головне
- Навесні 2021 року стало відомо, що Джо Байден ухвалив рішення вивести з Афганістану війська ще до 11 вересня поточного року. За словами політика, "американським військам час повернутися додому". Байден наголосив, що він – "четвертий американський президент, який очолює присутність американських військ в Афганістані".
- Згодом НАТО також ухвалили рішення про виведення військ Альянсу з Афганістану. Єнс Столтенберг заявив, що це "знаменує нову главу наших відносин".
- Операцію виведення військ з Афганістану США і НАТО розпочали 25 квітня.