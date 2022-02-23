Байден зустрівся з Кулебою: Білий дім та МЗС розповіли подробиці зустрічі

У Білому домі 22 лютого відбулася зустріч президента США Джо Байдена та глави МЗС України Дмитра Кулеби. Говорили про ескалацію ситуації у Європі, створену Росією.

Український міністр подякував Штатам за політичну, макрофінансову та військову допомогу Україні. А Байден підтвердив готовність подальших рішучих кроків у випадку продовження агресивних дій Кремля.

До теми Засудження важливе, але мають сенс тільки дії, – Кулеба про реакції світу на рішення Путіна

Байден прийняв Кулебу у Білому домі: про що говорили

Джозеф Байден 22 лютого прийняв у Білому домі міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу. Як зазначили на сайті МЗС, мовилося про розвиток контактів між президентами України та США.

Зустріч відбулася, до слова, якраз перед брифінгом Байдена, де він оголосив про нові санкції США проти Росії.

Джо Байден у розмові з Дмитром Кулебою:

Підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Та повідомив про рішення США запровадити санкції проти Росії за її визнання "незалежності" формувань бойовиків.

Байден запевнив у готовності США до наступних швидких та рішучих кроків у випадку подальшої агресії Росії проти України. Білий дім підтвердив також і те, що продовжить допомагати Україні.

Кулеба ж подякував США за політичну, макрофінансову та військову допомогу Україні, та за значну роль Байдена у мобілізації глобальної коаліції на захист України.

Нагадаємо, цього ж дня, 22 лютого, зустріч та спільну пресконференцію провели Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен. Серед іншого український міністр закордонних справ заявив таке:

Також Кулеба відкинув сценарій евакуації Харкова та Маріуполя: дивіться відео