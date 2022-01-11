У Байдена готуються до дезінформації від Росії про переговори в Женеві
11 січня 2022 , 12:36Читать новость на русском
Джерело:The White House
У США переконані, що Росія може поширювати фейки про переговори у Женеві 10 січня 2021 року. Зокрема, країна-агресорка спробує спровокувати привід для подальшої дестабілізації.
Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США готуються до можливої дезінформації з боку Росії. Не варто дивуватися, якщо країна поширить дані про зобов'язання, яких не було.
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Або якщо вона піде ще далі і спровокує щось як привід для подальшої дестабілізації. Ми продовжуємо закликати всіх не піддаватися на будь-які спроби поширювати дезінформацію,
– зауважила Псакі.
Тим часом представники країни-окупантки заявили, що російські офіційні заяви начебто повністю відповідають дійсності.
Переговори у Женеві
- Переговори США та Росії відбулися у Женеві 10 січня.
- Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков заявив, що Росія нібито не планує нападати на Україну. Водночас вже через декілька хвилин він цинічно зауважив: "ризики військової конфронтації не варто недооцінювати".
- Тим часом заступниця американського держсекретаря Венді Шерман наголосила, що Штати не дозволять нікому "закрити двері до НАТО" для будь-якої країни.
- США готові запроваджувати жорсткі санкції, якщо Росія нападе на Україну.
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