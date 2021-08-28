Байдена попередили про загрозу нового теракту в Кабулі протягом наступних діб

Джо Байден заявив про високу ймовірність нової атаки на аеропорт Кабула. Загроза, за оцінками військових, висока, а напад може статися у найближчі 24 – 36 годин.

Байден зазначив, що зустрівся з командою національної безпеки у Вашингтоні та польовими командирами. Його офіційну заяву опублікували на сайті Білого Дому.

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Теракт у наступні 24 – 36 годин

Ситуація на місцях, йдеться у зверненні Байдена, залишається надзвичайно небезпечною, а загроза терористичних нападів на аеропорт залишається високою.

Наші командири повідомили мені, що наступ найімовірніше відбудеться у найближчі 24 – 36 годин. Я наказав їм вжити всіх можливих заходів для пріоритетності захисту сил і забезпечив, щоб у них були всі повноваження, ресурси та плани для захисту наших чоловіків і жінок на місцях,

– написав Байден.

Він додав, що, незважаючи на небезпечну ситуацію в Кабулі, США продовжують евакуацію мирних жителів. Протягом 27 серпня США евакуювали 6800 людей, включаючи сотні американців. У Білому Домі і після повного відходу військ США планують допомагати тим, хто хоче залишити Афганістан.

"Удар не був останнім"

З іншого боку спецслужби працюють на іншому фронті – пошук і ліквідація терористів, відповідальних за теракт 26 серпня. Щодо ліквідованих ватажків "Ісламської держави", Байден відзначив – це не останній удар.

Я сказав, що ми будемо переслідувати групу, відповідальну за напад на наші війська і ні в чому не винних мирних жителів у Кабулі, і ми це зробили. Цей удар був не останнім,

– йдеться у зверненні.

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