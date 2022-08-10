У Байдена пояснили, чи вважають цілі у Криму законною мішенню для України
Джерело:брифінг в Білому домі
У Білому домі прокоментували атаку ЗСУ в Криму. Зокрема, у Байдена пояснили, що підтримують суверенітет та територіальну цілісність України.
Відповідну інформацію повідомили на брифінгу 9 серпня. Перед цим в ДСНС потролили окупантів через "бавовну" в Криму.
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У Байдена прокоментували вибухи в Криму
Прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр відповіла на питання, чи вважають США Крим законною ціллю для України.
Ми підтримуємо зусилля України захистити свій суверенітет і територіальну цілісність,
– пояснила Жан-П'єр.
Варто пригадати, що після атаки по російській авіабазі в Криму радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів пояснив, які ракети вже має Україна. Зокрема, він сказав, що:
- ракети з дальністю 200 – 300 кілометрів вже в нас на озброєнні і застосовуються;
- вибухи в Мелітополі, на аеродромі в Новофедорівці в Криму – це публічний доказ цього;
- не радить окупантам користуватись Кримським мостом в найближчі місяці.
Коротко про вибухи в Криму
- 9 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Відомо, що "бавовна" була у Новофедорівці на авіабазі росіян біля міста Саки.
- Згодом окупанти почали вигадувати різні причини вибухів. "Зупинились" нібито на тому, що на базі відбулось "порушення пожежної безпеки". Також попередньо окупанти писали про поранених та одну жертву.
- У мережі показали наслідки атаки по авіабазі в Криму. На самій авіабазі були знищені російські літаки, з яких раніше атакували Південь України. Також за кілометр від епіцентру вибуху в будинках повибивало скло у вікнах.
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