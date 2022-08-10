У Байдена пояснили, чи вважають цілі у Криму законною мішенню для України

10 серпня 2022 , 03:18
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Джерело:

брифінг в Білому домі

У Білому домі прокоментували атаку ЗСУ в Криму. Зокрема, у Байдена пояснили, що підтримують суверенітет та територіальну цілісність України.

Відповідну інформацію повідомили на брифінгу 9 серпня. Перед цим в ДСНС потролили окупантів через "бавовну" в Криму

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У Байдена прокоментували вибухи в Криму

Прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр відповіла на питання, чи вважають США Крим законною ціллю для України. 

Ми підтримуємо зусилля України захистити свій суверенітет і територіальну цілісність,
– пояснила Жан-П'єр.

Варто пригадати, що після атаки по російській авіабазі в Криму радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів пояснив, які ракети вже має Україна. Зокрема, він сказав, що:

  • ракети з дальністю 200 – 300 кілометрів вже в нас на озброєнні і застосовуються;
  • вибухи в Мелітополі, на аеродромі в Новофедорівці в Криму – це публічний доказ цього;
  • не радить окупантам користуватись Кримським мостом в найближчі місяці.

Коротко про вибухи в Криму 

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Автор: Діана Квасневська