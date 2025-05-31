Не жалійте його, – Трамп заявив, що не співчуває Байдену через рак
- У Джо Байдена діагностували рак простати 4 стадії з метастазами у кістки.
- Дональд Трамп заявив, що не співчуває Байдену через його хворобу, бо вважає його жорстокою людиною.
У Джо Байдена діагностували рак простати з метастазами у кістці. Дональд Трамп заявив, що йому не шкода опонента, бо "він був жорстокий".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.
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Що Трамп думає про хворобу Байдена
Так, Дональд Трамп сказав, що Байден проявив себе "не як розумна людина, а певною мірою жорстока людина". Саме тому, мовляв, він і не відбуває до нього жалість через
Якщо ви відчуваєте до нього жалість – не жалійте, бо він жорстокий. Те що він зробив зі своїми політичними опонентом і всіма тими людьми – він завдав багато болю,
– скаржиться Трамп.
Зауважимо, що у Байдена діагностували найсмертоноснішу – 4 стадію раку простати, яка вже поширилася на кістки.
Джо Байден вже погодився на лікування і розповів, що повинен приймати одну таблетку протягом наступних шести тижнів, а потім – іншу. Політик каже, що його органи не уражені.
Хворобу неможливо вилікувати, однак нещодавні досягнення в діагностиці та лікуванні раку простати дозволили продовжити життя онкохворих. Медики кажуть, що наразі, у яких рак простати поширився на кістки, "можуть прожити 5, 7, 10 або більше років".