Настав час діяти, – республіканці закликають Байдена завдати ударів по Ірану
Джерело:Politico
Члени Республіканської партії у Конгресі США закликали Джо Байдена до "рішучих дій". Такі заяви з'явилися після того, як троє американських військових загинули в Йордані внаслідок атаки БпЛА.
Зокрема, з закликом вдарити по Ірану виступив член комітету з питань збройних сил Сенату Роджер Вікер. Він також наголосив, що і Йордані неодноразово атакували американських солдатів.
Дивіться також Біля консульства США в Іраку прогриміли вибухи, Іран взяв на себе відповідальність за атаку
Що заявили у Конгресі
Вікер заявив, що США буцімто "повинні відповісти на неодноразові атаки Ірану". Аби вирішити це питання, він пропонує завдати прямих ударів.
Настав час діяти цілеспрямовано та рішуче у відповідь на атаки, які трагічно забрали життя американських військовослужбовців. Ми повинні відповісти на ці неодноразові атаки Ірану та його маріонеток, завдавши прямих ударів по іранських цілях і керівництву Ірану… Настав час діяти швидко й рішуче, щоб весь світ це побачив,
– заявив Вікер.
Слова Вікера підтримали й інші республіканці. Так, сенатор Ліндсі Грем підтримав ідею Вікера про удари по Ірану. Однак він наголосив, що такі дії будуть не лише відплатою за вбивство американських солдатів, але й "стримуватиме агресію". Окрім того, Вікера також підтримали сенатори Том Коттон і Джон Корнін, який спочатку написав: "Ціль – Тегеран", але згодом уточнив, що не закликає бомбити мирних громадян.
До слова, закликають завдати ударів по Ірану й в Палаті представників. Зокрема, спікер Майк Джонсон виступив з подібною заявою.
Америка має надіслати кришталево чіткий сигнал всьому світу, що ми не терпітимемо напади на наші війська,
– заявив Джонсон.
Лідер республіканської більшості в Палаті представників Стів Скаліс також заявив, що США повинні відплатити Ірану за агресію.
"Протягом багатьох років Байден підбадьорював Іран — надсилав йому мільярди та терпів їхню агресію проти наших військ. Америка має продемонструвати силу", – заявив республіканець.
Ідею завдати ударів по Ірану також підтримали конгресмен Майк Роджерс, республіканець Джим Хаймс та лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл.
США почали переговори про виведення військ з Іраку
Між Іраком та США 27 січня відбувся перший раунд офіційних переговорів. Сторони обговорюють згортання місії військової коаліції, сформованої для боротьби з терористичним угрупуванням "Ісламська держава".
За словами прем'єра Іраку, початок переговорів був обумовлений регулярними атаками по американських військах в Іраку та Сирії. Військові США зазнають ударів безпілотниками від ополченців, яких підтримує Іран.
Зазначимо, що військові США перебувають в Іраку від 2003 року.