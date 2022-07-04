Bayraktar, на який зібрали литовці, із усією закупленою амуніцією скоро відправлять в Україну

Невдовзі в Україну має прибути Bayraktar, на який збирали жителі Литви. Також у вантажі будуть боєприпаси для безпілотника.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Він 4 липня зазначив, що пристрій вже прибув до них.

До теми Хороший приклад – заразний: поляки теж вирішили купити Україні Bayraktar

Коли Литва направить нам Bayraktar

Міністр вказав, що 6 липня пройде недовге представлення нового ударного безпілотника на одній з авіабаз литви. Після цього вже його направлять українським захисникам.

Bayraktar з усією закупленою амуніцією вже в Литві! 6 липня ми проведемо його швидку презентацію на авіабазі Шяуляй, а потім його подальший шлях в Україну,

– написав Анушаускас.

Також він вказав, що нова "пташка" ЗСУ буде мати ім'я Vanagas. У перекладі з литовської це означає "Яструб".



Публікація у ​твіттері Арвідаса Анушаускаса / Скриншот

Як збирали на Bayraktar у Литві

Про те, що в країні вирішили зібрати гроші на таку підтримку, стало відомо наприкінці липня. Про збір коштів оголосив литовський телеведучий Андрюс Тапінас. Медійник зазначив, що ця закупівля вже погоджена з міністерствами оборони Туреччини та Литви. Усю необхідну суму зібрали протягом 3 днів.

Згодом компанія Bayraktar Machine приголомшила чудовою новиною. Її представники сказали, що нададуть безпілотник безкоштовно. Тому гроші, які зібрали литовці, вирішили потратити на боєприпаси до безпілотника та іншу допомогу, яка потрібна нашому народові.

Також збирали на Bayraktar українці

Волонтер Сергій Притула 22 червня оголосив, що теж відкриває збір коштів. Проте мовилося одразу про 3 Bayraktar. Потрібно було зібрати фантастичну, як для волонтерів, суму – понад пів мільярда гривень за тиждень.

Однак жителі України продемонстрували надзвичайну єдність. Тому за 3 дні зібрали одразу на чотири Bayraktar. Компанія виробник заявила, що три з них відправить безкоштовно.

До речі – розповіли, як триває збір на Bayraktar у Польщі: дивіться відео