Bayraktar не заходять на непідконтрольну територію, – командувач ООС
Джерело:"Радіо Свобода"
Бойові безпілотники Bayraktar постійно працюють на Донбасі – у зоні проведення Операції Об'єднаних сил. Проте, запевняють в ООС, на непідконтольну територію вони не заходять.
Про це розповів в інтерв'ю командувач ООС Олександр Павлюк. Військовий запевнив, що Україна дотримується усіх домовленостей.
Окупанти намагаються протидіяти Bayraktar
Для ведення розвідки, спостереження за діяльністю супротивника. Вони (окупанти – 24 канал) намагаються протидіяти Bayraktar, але зараз усі одиниці, які є у нас на озброєнні, успішно виконують завдання,
– наголосив Павлюк.
Користь від турецьких безпілотників для українських захисників - дуже велика. Україна чітко вивчила усі об'єкти супротивника, його позиції, склади і скупчення техніки.
"Прекрасна машина, яка дає нам можливість повністю спостерігати за діяльністю супротивника", – додав Павлюк.
Окупанти посилили систему ППО
На появу Bayraktar окупанти уже відреагували – посилили системи радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони.
До теми Путін скаржиться, що Україна з Bayraktar і військовими навчаннями не дає йому "розслабитися"
Що відомо про використання безпілотників Bayraktar на Донбасі:
- У жовтні турецькі безпілотники вперше використали Збройні сили України.
- Реакція Москви була бурхливою. У Кремлі наголосили, що Україна, мовляв, намагається втягнути Росію у війну.
- В українському Генштабі підкреслили, що Україна Bayraktar використовуватиме тоді, коли буде загроза життю та здоров'ю українських військових.
- Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що ударні безпілотні комплекси вже довели свою ефективність в зоні ООС.