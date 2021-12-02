Bayraktar не заходять на непідконтрольну територію, – командувач ООС

Бойові безпілотники Bayraktar постійно працюють на Донбасі – у зоні проведення Операції Об'єднаних сил. Проте, запевняють в ООС, на непідконтольну територію вони не заходять.

Про це розповів в інтерв'ю командувач ООС Олександр Павлюк. Військовий запевнив, що Україна дотримується усіх домовленостей.

Окупанти намагаються протидіяти Bayraktar

Для ведення розвідки, спостереження за діяльністю супротивника. Вони (окупанти – 24 канал) намагаються протидіяти Bayraktar, але зараз усі одиниці, які є у нас на озброєнні, успішно виконують завдання,

– наголосив Павлюк.

Користь від турецьких безпілотників для українських захисників - дуже велика. Україна чітко вивчила усі об'єкти супротивника, його позиції, склади і скупчення техніки.

"Прекрасна машина, яка дає нам можливість повністю спостерігати за діяльністю супротивника", – додав Павлюк.

Окупанти посилили систему ППО

На появу Bayraktar окупанти уже відреагували – посилили системи радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони.

До теми Путін скаржиться, що Україна з Bayraktar і військовими навчаннями не дає йому "розслабитися"

Що відомо про використання безпілотників Bayraktar на Донбасі: