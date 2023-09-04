У Зеленського показали, як працює Bayraktar TB2: потужні кадри знищення техніки ворога
Джерело:Андрій Єрмак
Наші військові продовжують успішно використовувати зброю, надану партнерами та союзниками. Так, турецькі Bayraktar TB2 продовжують влаштовувати "запальні вечірки" для окупантів.
Ролик з результативною роботою безпілотника Bayraktar TB2 виклав у мережі глава Офісу Президента Андрій Єрмак. На відео можна побачити, як російська техніка перетворюється на брухт, потрапляючи до статистики втрат ворога.
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Bayraktar TB2 влучив точно у ціль
В InformNapalm кажуть, що це відео демонструє знищення техніки ворога на Південному напрямку. Водночас достеменно не відомо, яку саме машину вдалося перетворити на брухт. Хай там як, спалахнула вона дуже ефектно.
Нам показують у коротенькому ролику момент, коли Bayraktar TB2 спочатку націлився на свою "здобич". А через лічені секунди стався потужний вибух, а в небо здійнялося полум'я та розлетілися іскри. Просто очей не відірвати.
Bayraktar TB2 ефектно знищив техніку ворога: дивіться відео
Й оскільки ми заговорили про втрати ворога, то не зайвим буде пригадати актуальну статистику. Зокрема тому, що вона продовжує рости шаленими темпами.
Актуальні втрати ворога
- За минулу добу на той світ вдалося відправити 460 окупантів. Якщо говорити про цифри від початку повномасштабного вторгнення, то вони вражають. Разом із Кобзоном "пірамідки складають" 265 120 бійців російського війська.
- А тепер перейдімо до техніки. На брухт за цей час перетворили 4 480 танків, 8 663 бойових броньованих машин, 5 611 артилерійських систем, 741 РСЗВ, 503 засоби ППО.
- Крім того, російське військо не дорахується 315 літаків, 316 гелікоптерів, 4 481 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 447 крилатих ракет, 19 суден, 8 149 автомобілів і автоцистерн та 847 одиниць спецтехніки.
- Власне, за минулу добу у ворога стало на 4 танки, 14 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 37 БпЛА, 1 судно, 47 автомобілів і автоцистерн, а також 6 одиниць спеціальної техніки менше.
- І, як ми вже сказали, ці цифри ростуть з кожним днем. Ворог зазнаватиме втрат доти, поки не покине Україну.