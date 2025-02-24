Трамп хоче закрити військову базу в Греції: звідти йшла допомога для України, – ЗМІ
- Дональд Трамп має намір закрити військову базу США в грецькому Александруполісі, яка використовувалася, зокрема, для надання військової допомоги Україні.
- Це рішення може задовольнити Росію та Туреччину, які виступали проти наявності бази, та відновить контроль Анкари над рухом суден через Босфор.
- База стала важливим фактором для зміцнення партнерства між США і Грецією, а також захистом від можливих дій Туреччини.
Дональд Трамп має намір закрити військову базу США в грецькому Александруполісі. Саме через цю базу перекидати сили та системи озброєння для військової допомоги Україні у боротьбі з Росією.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал грецької газети "Демократія". Цю базу уряд Греції надав США ще за адміністрації Джо Байдена.
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Чому Трамп хоче прикрити військову базу в Александруполісі
Журналісти зазначили, що уряд США наказав терміново перевірити необхідність продовження роботи бази країни в Александруполісі.
Зокрема, американська сторона вважає, що прямі переговори про мир в Україні між Москвою та Вашингтоном були "позитивними та продуктивними", тому ця база вже буцімто буде непотрібна для надсилання військової допомоги для Києва.
У виданні підкреслюють, що таке рішення американського уряду дуже задовольняє Росію, яка також була проти наявності цієї бази в Александруполісі.
Також це рішення може порадувати й турецького президента Реджепа Ердогана, який постійно висловлював своє невдоволення роботою бази в Александруполісі, закликаючи до її негайного закриття.
База в Александруполісі значною мірою нейтралізувала монополію Туреччини на протоку Босфор, яка суворо контролює вхід і вихід кораблів до Чорного моря та з нього. Закриття цієї бази відновить абсолютний контроль Анкари на рух військових і комерційних суден до та з Чорного, Егейського і Мармурового морів, факт, проти якого Київ і Москва, здається, не заперечують,
– мовиться у матеріалі.
Водночас журналісти наголошують, що закриття цієї бази породжує проблему безпечного транспортування на українську територію американських сил, які гарантуватимуть безпеку та миротворчий контроль між Україною та Росією, після завершення війни.
Базу в Александруполісі вітав грецький уряд не лише тому, що вона становила практичний внесок у війну в Україні, але й тому, що ця база стала фактично визнанням і довірою Вашингтона до Греції як близького партнера США і сильного союзника в НАТО.
Крім того, наявність американської бази в Александруполісі створила для Афін "живий щит" проти будь-яких можливих планів Туреччини проти Греції.