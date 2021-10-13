Бажання безкарно красти: конкурс на керівника САП знову зірвали

Головна дипломатка в департаменті США, яка відповідає за Європу і Євразію, Робін Данніган 7 жовтня відвідала Україну з візитом. Вона наголосила українській владі на критичності виконання зобов'язань, взятих Володимиром Зеленським в спільному з Джо Байденом листі.

Першим за графіком пунктом у тому листі було завершення конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Конкурсу, який не в останню чергу через дії Офісу Президента затягнувся на рік.

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Українська влада на найвищому рівні запевнила партнерів зі США, що президент Зеленський серйозно ставиться до виконання обіцяного. Водночас Данніган підтвердила готовність американців, зокрема надавати фінансову, політичну і військову підтримку Україні.

Наступного дня після від'їзду дипломатки США частина контрольованих Банковою членів конкурсної комісії зірвали ключовий етап конкурсу на обрання керівника САП. На заплановане за тиждень до цього засідання не з'явилися:

Олена Бусол;

Андрій Гуджал;

Євген Соболь.



Олена Бусол, Андрій Гуджал і Євген Соболь не прийшли на засідання / Колаж 24 каналу

Саботаж виконання домовленостей

Через відсутність кворуму виконання фіналістами практичного завдання було зірвано. У США такі дії сприйняли як свідомий і продуманий саботаж виконання домовленостей.

Про це Державний секретар США неодмінно повідомить свого президента, коли прийматимуть чергове рішення щодо надання Україні допомоги. Можливо, це не трапиться прямо завтра, проте трапиться неодмінно.

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Зрив конкурсу з обрання керівника САП стане відправною точкою критичних проблем в стосунках з США. Справа навіть не в прокуратурі, а в неспроможності президента України дотримуватися власного слова.

Цю неспроможність бачить не лише американський істеблішмент, а й еліти усіх провідних столиць світу. Хто захоче мати серйозні справи з президентом, неспроможним дотримуватися власних зобов'язань?

У день чергового зриву конкурсу на керівника САП, посольства США і ЄС вийшли зі спільною заявою. Вони зазначили, що дуже розчаровані "незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника вирішального органу у боротьбі з корупцією на високому рівні".

Заяви Єрмака та Зеленського

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак спробував врятувати ситуацію. Він заявив, що обрати незалежного керівника САП потрібно якомога швидше. Мовляв, суспільство не пробачить затримки роботи конкурсної комісії.

Той нечастий момент, коли я повністю підтримую Єрмака. Затримки суспільство дійсно не пробачить – йому і його заступнику Олегу Татарову. Не пробачить, бо, власне, останній і координує конкурс від ОП.

Хоч Єрмак впливовий політик, але він не президент і його слів під час такої кризи недостатньо. Відтак з окремою заявою виступив і президент України.

Немає й не може бути жодного адекватного пояснення того, що конкурс для обрання нового керівника САП затримується. Всі члени конкурсної комісії повинні виконати свою роботу й обрати нового керівника САП. Володимир Зеленський Президент України

Із цими словами президента я повністю погоджуюся, щоправда, не розумію, що йому заважає покликати з сусідніх кабінетів Єрмака і Татарова та наказати їм припинити блокування конкурсу. Оскільки в очах громадськості повнота відповідальності все одно лежить на ньому особисто.

Конкурс зірвали вдруге

Зрив конкурсу з обрання керівника Антикорупційної прокуратури відбувся у суботу, 9 жовтня. А вже у вівторок, 12 жовтня, контрольовані Банковою члени комісії знову його зірвали.

Повторюся, такими діями Зеленський показово порушує зобов'язання, зафіксовані на найвищому з можливих рівнів – особисто його і президентом США підписами.

Ми навіть 6-річних дітей вчимо, що краще слова не давати, ніж дати і порушити в усіх на очах. А геополітика – далеко не дитяча гра й конкретно в цьому випадку він неї залежить доля України.

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Не розумію, як пояснити такі дії Банкової на шкоду і країні, і особисто Зеленському. В мене немає іншої версії, окрім як, бажання принаймні частини ОП, безкарно красти.

Бо поки керівника антикорупційної прокуратури не обрано, його повноваження виконує Генпрокурорка Венедіктова. Та сама, яка вже врятувала від Національного антикорупційного бюро Татарова і продовжує рятувати Ріната Ахметова. Дуже зручно без голови САП, правда?