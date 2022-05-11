Бажання України вести переговори зменшується "з кожною новою Бучею і Маріуполем", – Зеленський
Джерело:CNN
Враховуючи все більше доказів звірств російських військ в Україні, у Києва закінчується терпіння для переговорів з Росією, наголосив Володимир Зеленський.
Сьогодні, 11 травня, президент України виступив перед студентами Інституту політичних досліджень у Парижі. Він висловив позицію України щодо переговорів з Росією, повідомляє видання CNN.
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Глава держави зазначив, що українська сторона готова ввести переговори з країною-агресоркою вже, поки ще не пізно.
З кожною новою Бучею, з кожним новим Маріуполем, з кожним новим містом, де є десятки загиблих, випадки зґвалтування, з кожним новим звірством зникає бажання і можливість домовлятися, а також можливість вирішення цього питання дипломатично,
– додав він.
У ході свого виступу Зеленський рішуче заявив, що переконаний у перемозі Києва в цій війні. Також наголосив, що Україна поверне всі свої території.
Зокрема, президент України нагадав про необхідність вступу України до Європейського Союзу. А також закликав до значущих кроків для включення нашої держави до ЄС.
"Україна лише посилить інші держави, наша армія продемонструвала свої можливості. Наші люди себе зарекомендували", – підкреслив Зеленський.
Звірства росіян на Київщині: останні новини
- Поблизу Макарова Київської області виявили ще одну братську могилу. Росіяни вбили трьох чоловіків пострілами в голову під час окупації селища.
- Під Вишгородов виявили тіла двох молодих чоловіків 22 та 23 років. Їх жорстоко вбили окупанти, а після цього ще переїхали танком.
- 3 травня біля Бучі виявили тіло 10-річної дівчинки та тіла трьох дорослих, яких свідомо та жостоко вбили російські війська.
- Протягом доби 4 травня на Київщині знайшли тіла ще 20 вбитих росіянами людей. Загалом станом на 4 травня у регіоні жертвами окупантів стали 1 235 осіб.
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