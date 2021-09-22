Бажання завалити справу, а не розслідувати, – Рахманін про "вагнерівців"

Історія з "вагнерівцями" довга і складна. Насправді ініціатором створення тимчасової слідчої комісії, яка б розслідувала справу, так званий "вагнергейт", була фракція "Голос".

Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі сказав депутат від партії "Голос" Сергій Рахманін. Він зазначив, що з колегою Романом Костенком був ініціатором ТСК ще понад рік тому.

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"Я був людиною, яка особисто добивалася того, щоб зареєстрували постанову створення ТСК, щоб провели всі процедурні моменти, а потім її заблокували через окремі позиції фракції "Слуга народу", – сказав Рахманін.

Питання ТСК не ставили до порядку денного

Рахманін розповів, що фракція "Слуга народу" не відправила своїх представників для ТСК. Однак цього насправді не вимагали, тому що регламент передбачає пропорційне представництво.

Це означає, що кожна фракція має отримати пропозицію долучитись до комісії. Навіть якщо вона не долучається, то це не означає, що комісія не має права на існування,

– пояснив нардеп.

За його словами, він мав висновок регламентного комітету, який дозволив створювати комісію. Проте далі депутати банально не ставили питання в порядок денний.

"Колишній очільник управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба навіть не приховував, публічно заявляв, що він безпосередньо дотичний до операції й готовий свідчити. Коли вже відбулося кілька засідань ТСК, то я поцікавився, чи Бурбу викликали", – розповів Рахманін.

Чи були наслідки від свідчень розробників спецоперації

Депутат наголосив, що 2 безпосередніх розробників спецоперації, колишні працівники головного управління розвідки теж не отримали запрошення на засідання. Тоді він з кількома політиками привів їх і переконував комісію заслухати розвідників.

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Рахманін зазначив, що після цього їх виключили з цього засідання. Розробники спецоперації давали свідчення, але не було жодних наслідків.

"Історія, коли Бурбі не дали навіть завершити процедуру свідчень, взагалі виглядає дивно. Як на мене, все, що робила ця ТСК, за всієї моєї поваги до окремих членів, це свідчення того, що є бажання завалити справу, а не розслідувати її", – сказав депутат.

Інтерв'ю Сергія Рахманіна: дивіться відео 24 каналу

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