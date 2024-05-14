Базова військова підготовка стане обов'язковою для чиновників з травня

З 18 травня набере чинності новий закон про посилення мобілізації, який передбачає зміни до деяких норм призову до війська та набору на певні посади. Одна з таких змін – це базова військова підготовка, яка стане обов'язковою нормою для того, щоб стати чиновником.

Базова військова підготовка або досвід служби в лавах Сил оборони стане обов'язковою нормою для чиновників. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.

З чим пов'язане таке нововведення для чиновників

За словами Лазуткіна, базова військова підготовка чи досвід служби в лавах Сил оборони дійсно стане обов'язковою нормою.

Це, вочевидь, логічна норма, яка вводиться з 1 вересня 2025 року. Не зараз, не з 18 травня. Вона дозволить відбирати на державну службу вмотивованих та проукраїнських працівників. Це буде свідченням того, що на держслужбу мають працевлаштовуватись люди, які або готові захищати країну, або вже мають такий досвід,

– додав речник.

Що відомо про запровадження базової військової підготовки