За кордоном цього не вчать: як зараз відбувається базова військова підготовка в Україні
В Україні нещодавно збільшили термін базової загальновійськової підготовки (БЗВП). З 1 листопада він становить 45 днів, а не 30, тому рекрути можуть краще підготуватися.
Зміни в тактиці дій противника, застосування нових та новітніх зразків озброєння на полі бою впливають на те, чого вчитимуть рекрутів під час БЗВП. Про це пише 24 Канал з посиланням на NV.
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Що змінилося в базовій загальновійськовій підготовці
Новоспечені військовослужбовці мають бути готовими до тієї ситуації на полі бою, що існує просто зараз, а не рік чи півтора тому. З початку широкомасштабного вторгнення створено вже четверту редакцію програми БЗВП. Тобто менш ніж за 3 роки курс вже тричі вдосконалювали. До програми внесли ряд змін в частині, що стосується протидії БпЛА, обладнання та маскування позицій, використання засобів РЕБ,
– пояснив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Щоб молодь звикла до дронових атак, інструктори проводять "скиди". Іще демогрупи виконують роль умовного противника, а новобранці вчаться, що робити у разі безпосереднього зіткнення з противником, як правильно підходити до траншей та зачищати їх, як правильно стріляти на коротких відстанях і кидати ручні гранати.
З інших новацій – розширення програми вогневої підготовки. Наприклад, раніше за місяць курсанти відпрацьовували 20 вправ зі стрільби з автоматів, а тепер – 31. Загальна кількість вправ зі зброєю збільшилась до 45, адже рекрути виконують вправи з кулеметами і гранатометами, метають гранати тощо.
Стрільба забирає близько третини всього навчання – це і робота на стрільбищах, і з холостими патронами в умовах міської забудови та в траншеях.
У новій програмі стало значно більше практики: тактика, вогнева підготовка, розвідка, маскування, заняття зі зв'язку, радіаційного, хімічного та біологічного захисту.
Якщо ж військовослужбовці виконують програму БЗВП менш ніж на 70% через хвороби, реабілітацію або недостатні успіхи у навчанні, вони проходять курс повторно. Цей процес контролюють.
Цікаво! За кордоном мобілізованих майже не знайомлять із РЕБ та РЕР, не вчать, як діяти у разі дронових атак. А зі зброї переважно зосереджуються на АК-74.
Хто вчить рекрутів
70% інструкторів мають бойовий досвід, який отримали вже під час повномасштабного вторгнення.
"Серед решти 30% частина інструкторів набувала бойовий досвід в період з 2014 по 2022 рік. Багато інструкторів переведені до навчальних центрів після поранень. Це серед іншого військовослужбовці Десантно-штурмових військ і Сил спеціальних операцій ЗСУ. Тих інструкторів, які ще не мають бойового досвіду, відправляють на ротації", – ідеться в матеріалі.
Інструктор базового рівня в середньому отримує близько 24 500 гривень. Залежності від рівня освіти передбачена щомісячна премія від 15 000 до 25 000 гривень. Також розробляють додаткові механізми заохочення, наприклад, надання житла чи підвищення у званні.
Чим держава забезпечує мобілізованих
Новобранці отримують спальні мішки, каремати, подушки, матраци, ковдри та рушники, бойовий єдиний комплект.
Що входить у бойовий єдиний комплект:
- кашкет;
- панама;
- шапка;
- літній і зимовий костюми;
- шкарпетки;
- натільна білизна;
- черевики (літні та зимові);
- рукавиці та інші предмети.
Військовослужбовець отримує нову річ, коли в старої завершується термін експлуатації.
"Також передбачено захисні окуляри, шоломи та бронежилети, які є обов'язковою частиною екіпірування в умовах бойових дій. На додачу видається бойовий спеціальний комплект. Це налокітники, наколінники, тактичні рюкзаки та підсумки, що забезпечують захист і зручність під час виконання бойових завдань або участі в навчаннях. Після закінчення служби майже все майно залишиться у власності людини. Відповідну норму запровадило Міністерство оборони. Повернути треба лише бронежилет та шолом", – підсумовують журналісти.
Щодо харчування, то воно складає щонайменше 3500 кілокалорій на день — це каші, супи, мʼясо, фрукти, овочі, кисломолочні продукти та солодощі.