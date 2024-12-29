Палке бажання Путіна "зробити Росію знову великою" і компенсувати те, що багато хто сприймає як поразку Москви в холодній війні, поставило Росію на неминучий шлях зіткнення з сусідами та Заходом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням матеріал британського журналіста Стіва Розенберга для BBC. Варто зазначити, що раніше Путін заявляв, що він не лише подбав про Росію, а країна нібито "відійшла від краю прірви".

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Як амбіції Путіна призвели до катастрофічних наслідків

Стів Розенберг розповів, що під війни в Україні він усе частіше згадує слова Бориса Єльцина, які він сказав Путіну на прощання у 1999 році – "Бережи Росію". За словами журналіста, повномасштабне вторгнення Росії в Україну мало руйнівні наслідки для обох держав.

Передусім для України, яка зазнала масових руйнувань і жертв у своїх містах. Майже 20% її території було окуповано, а 10 мільйонів її громадян були переміщені. Але й для Росії: Після рішення Владіміра Путіна розпочати так звану "спеціальну військову операцію" Росія зазнала великих втрат на полі бою,

– написав Розенберг.

Він додав, що російські міста регулярно піддаються атакам безпілотників, а українські військові контролють частину Курської області. До того ж міжнародні санкції посилюють тиск на економіку Росії, демографічна ситуація ускладнюється, а внутрішні репресії набирають обертів.

За словами Розенберга, промови Путіна виглядають так, ніби ним керує невдоволення та усеохоплююче відчуття того, що Росію роками нібито обманювали та не поважали, а Захід "відкидав її проблеми безпеки".

Видавати себе захисником російського суверенітету: це погляд, який він придумав заднім числом, щоб спробувати виправдати війну в Україні? Або Путін дійсно вірить у такий погляд на сучасну російську історію?

– йдеться в матеріалі BBC.

Стів Розенберг підсумував, що відповідь на це питання цілком може вплинути на те, як закінчиться війна, і на майбутнє Росії.