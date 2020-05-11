Б’юті-блогери на YouTube, на яких варто підписатися

Професія блогера у багатьох викликає двосторонні відчуття. Вони, наче щось і роблять, але наче і диплом блогера в університеті не отримаєш. Якби там не було, саме б’юті-блогери зараз мають провідну роль в індустрії краси. Молоді дівчата в першу чергу звертаються до них за порадами.

Платформа YouTube зручна й ефективна у використанні. Тут можна не лише прочитати чи послухати, як правильно робити майк-ап, а й побачити. Тому 24 канал зробив добірку із п’яти б’юті-блогерів, які розкажуть вам про всі тонкощі макіяжу.

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Brianna Fox

YouTube-блогерка з Чікаго розповідає, як покроково робити трендові макіяжі та зачіски. Також на початку відео вона розповідає, чому той чи інший макіяж є модним, показує його приклади на зірках, а потім самостійно демонструє, як легко відтворити такий мейк-ап на собі. На каналі у дівчини понад 730 тисяч підписників.

Дивіться відео Brianna Fox

NikkieTutorials

Голландська візажистка та б’юті-блогерка – Ніккі де Джагер. На своєму каналі вона демонструє, як зробити макіяж на вечірку чи на щодень. Серед її відео також є цікаві челенджі, де вона фарбує свого хлопця, відтворює фільтри Instagram на обличчі та приймає інші б’юті-виклики. Красуня завдяки своїм вмінням і впевненості в собі, попри не зовсім модельні параметри, мотивує ставати красивими вже понад 13 мільйонів підписників.

Дивіться відео NikkieTutorials

Діана Суворова

Б’юті-блогерка родом з України. Зібрала на своєму каналі вже понад 600 тисяч підписників. Вона знімає доволі тривалі відео, в яких детально розповідає, як робити макіяж для різноманітних форм обличчям, як використовувати косметику так, щоб приховати недоліки та підкреслити свої переваги. Дівчина не лише вчить жінок, як правильно фарбуватися, а й пропагує ідею, що красивою можна бути незалежно від своїх форм.

Дивіться відео Диана Суворова

James Charles

Звісно не можна пройти повз ютуб-діяльність. Він відомий як перший хлопець, який став обличчям журналу CoverGirl. На його каналі можна навчитися робити ефектні яскраві макіяжі. Він їх показує або на собі, або запрошує до себе в гості друзів чи зірок і фарбує їх. Також відео Джеймса надихають творити щось прекрасне. У нього потужна енергетика, яка передається навіть через монітор комп’ютера. І це не лише ми так думаємо, а й, майже, 19 мільйонів його підписників.

Дивіться відео James Charles

Tati

Б’юті-блогерка з Лос-Анджелесу, яка паралельно є професійною візажисткою та стилісткою. На каналі Tati все структуровано за рубриками: макіяж, огляд покупок та рубрика "Супер чи ні", у якій вона розповідає про б’юті-новинки. Дівчина часто випускає відео на канал, які стандартно набирають понад пів мільйона переглядів.

Дивіться відео Tati

Якщо ви не володієте досконало англійською мовою, то не хвилюйтеся. Уроки б'юті-блогерів можна зрозуміти навіть без звуку.