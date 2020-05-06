Манікюр під час карантину в домашніх умовах

Через самоізоляцію багато красунь втратили можливість зробити професійний манікюр у свого улюбленого nail-майстра. Проте це чудова нагода повернути свої ручки до максимально природнього стану: зняти залишки гель-лаку, зробити чистку та покрити нігті тонким шаром звичайного лаку.

Таку процедуру краси в домашніх умовах може дозволити собі кожна. 24 канал пропонує дізнатись, як легко та швидко зняти лак-гель самостійно.

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Що вам знадобиться?

Рідина для зняття лаку

Вата/ватні диски

Пилочка для нігтів

Фольга

Апельсинова паличка

Кусачки для кутикули

Олія для кутикули

Лак

Як зняти гель-лак?

Заздалегідь підготуйте 10 шматочків фольги одного розміру, розділіть вату теж на 10 рівномірних частин чи поріжте ватні диски (з одного можна зробити 4). Далі обережно спиляйте верхній шар гель-лаку, змочіть ватні диски в рідині для зняття лаку та покрийте ним повністю нігтьову пластину. Потім зафіксуйте його фольгою, щільно обмотавши її навколо пальця. Зачекайте 10-15 хв. Після цього, коли гель-лак зм’якне і відшарується від нігтя, видаліть його залишки за допомогою апельсинової палички. Далі вирівняйте нігтьову пластину, зволожте руки кремом.



Ідеальний манікюр в домашніх умовах / Фото Unsplash

Як зробити чистку нігтів?

Насамперед, пилочкою для нігтів створіть бажану форму нігтьової пластини. Потім нанесіть олію для кутикули, зачекайте, коли вона зм’якне та обережно відсуньте кутикулу від нігтя апельсиновою паличкою. Рухайтеся дугою нігтя уздовж кутикули та по боках, видаляючи відмерлі клітини шкіри, або заберіть залишки кутикули спеціальними кусачками.

Яка різниця, яким чином видаляти кутикулу?Спосіб, коли кутикула просто відсувається дерев’яною паличкою, називається необрізним манікюром. А, коли ми застосовуємо кусачки для кутикули – це обрізний спосіб манікюру. Різниця у тому, що після регулярного використання другого варіанту кутикула почне відростати швидше. Найкращий вихід: чергувати способи.

Ви можете на цьому завершити догляд за нігтями. Вони вже виглядають ніжно та натурально. Або ще покрийте звичайним лаком. Щоб він довше тримався на нігтях, закріпіть додатково прозорим шаром лаку.

Користуйтеся нашими порадами та виглядайте прекрасно за будь-яких умов.