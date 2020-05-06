Новий тренд в Instagram: манікюр із зображенням моря

Бетіна Голдштейн – манікюрист із Лос-Анджелесу, засновниця бренду прикрас для рук та зірковий майстер дизайну нігтів. У своєму профілі Instagram вона опублікувала нову роботу, яка викликала велике захоплення в аудиторії дівчини.

Nail-майстер опублікувала два дописи. 24 канал зауважив, що перший з них отримав майже 45 тисяч вподобань, а інший 39 тисяч. Це фото мінімалістичного манікюру із зображенням моря. За основу Бетіна взяла прозорий лак та прикрасила кожен ніготь внизу хвилями, які намалювала вручну.

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"Ручний розпис хвиль", – підписала перше фото майстриня манікюру. Та додала слова, які в перекладі з іспанської означають: "У хвилях я чую твій голос. По хвилях я бачу твою усмішку. Я сумую за тобою".



Робота Бетіни Голдштейн: манікюр з елементами моря / Instagram / @betina_goldstein

Grazia – популярний на Близькому Сході модний журнал – на своїй сторінці в Instagram також поділився знімком Бетіни Голдштейн. Але допис Grazia опублікований вже з іншим підписом: "Коли ви не можете піти на пляж, принесіть пляж до себе".



Публікація Grazia / Instagram / @ grazia_me

Окрім робіт вищезгаданої nail-майстрині, на просторах Instagram можна побачити ще багато манікюру на морську тематику та надихнутися створити щось схоже для себе.