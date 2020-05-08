Як приготувати скраб для тіла в домашніх умовах: 3 рецепти

Скраб є одним із найефективніших засобів у боротьбі за красиве тіло. Він не лише очищує шкіру від ороговілих клітин, але й допомагає позбутися целюліту. Жінки добре знають про чарівні властивості скрабів. Але, коли немає змоги під час карантину купити улюблений продукт для догляду, то приготувати його вдома – найкращий варіант.

Скраб – просто musthave у ванній кожної жінки. 24 канал вибрав для вас найкращі та з різними ефектами. Перед застосуванням кожного із скрабів попередньо очистіть та підготуйте тіло. Не наносьте суміш на пошкоджені ділянки.

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Кавово-медовий скраб для пружності тіла

Скраб з кави та меду: зволожує шкіру, робить її пружною, розщеплює підшкірний жир і нормалізує водно-сольовий баланс. Скраб також можна використовувати як основу для обгортання.

Як приготувати?

2 ст. л. кавової гущі

1 ст. л. меду

1 ст. ложка оливкової олії

Приготуйте собі каву, посмакуйте напоєм та використайте кавову гущу. До неї додайте натурального меду, напередодні розігрітого на водяній бані. Розмішайте суміш і капніть до неї оливкової олії. Останній крок обов’язковий для власниць чутливої шкіри.

Застосування

Приготований скраб нанесіть на тіло, масажуйте круговими рухами, чергуючи з поплескуванням, щоб розігріти жирові складки. Особливо інтенсивно пропрацюйте найбільш проблемні зони: сідниці, живіт, декольте, ноги та інші. Змийте скраб під теплою водою. Перша процедура має тривати не більше 5 хвилин. З кожним наступним разом збільшуйте час скрабування ще на 3 хвилини.



Кавово-медовий скраб для тіла своїми руками / Instagram / @thecoconutmama

Гарячий антицелюлітний скраб для тіла

Регулярне використання антицелюлітних скрабів стане першою виграною боротьбою у війні проти целюліту. Кофеїн має тонізуючі властивості, тому є основним компонентом у приготуванні засобів від целюліту. Рецепт, який ви прочитаєте нижче передбачає приготування скрабу для 10-денного курсу антицелюлітного масажу.

Як приготувати?

100 грам меленої кави

75 мілілітрів води

5 ч. л. кориці

10 ч. л. настоянки червоного перцю (дешево можна придбати в аптеці)

10 ч. л. оливкової олії

Мелену каву залийте окропом, помішуючи. Має вийти консистенція густої каші. Обережно, не перебільшіть з водою: краще недолити, ніж перелити. Додайте 25 грам кориці і 25 мілілітрів настоянки червоного перцю. Ретельно перемішайте всі інгредієнти разом. Потім ще долийте оливкової олії і вимішайте востаннє.

Застосування

Масаж потрібно робити щодня 10 днів протягом 10 хвилин. Настоянка червоного перцю може викликати почервоніння, але це нормально і воно зникне через 20-30 хвилин. Після процедури прийміть душ, використовуючи мило.

Тим, у кого тонка і чутлива шкіра потрібно обережно підходити до додавання настоянки червоного перцю: 10 мілілітрів буде достатньо.



Скрабування вдома / Фото Unsplash

Вітамінний лимонний скраб

Цей скраб містить вітамін C та поживні мікроелементи, які добре живлять вашу шкіру ззовні. Також кислоти лимону пом’якшують сухі частини шкіри. А мед – делікатно очищує та ефективно зволожує. Проте людям, які страждають на порушення мікроциркуляції та мають тонку шкіру, можна обійтися без меду.

Як приготувати?

1 лимон

5 ч. л. звичайної морської солі

2 ст. л. меду

3 ч. л. оливкової олії

Цедру однієї половинки лимона потріть на дрібній терці. З другої половинки видушіть сік у посудину. В іншу ємність насипте морську сіль (якщо ви купили морську сіль крупного помолу, то можна її подрібнити в кавомолці). Потім влийте до солі оливкову олію і мед. Ретельно змішуйте, щоб утворилась консистенція скрабу. За бажанням ще можна додати по 3-5 крапель ефірних олій: лимону, лайму та мандарину.

Ніколи не використовуйте ефірні олії на тіло у чистому вигляді. Вони можуть обпекти шкіру ідентично, як сульфатна (сірчана) кислота.

Другу посудину з сіллю, олією та медом ви можете зберігати в холодильнику довго, а цедру лимона і лимонний сік додавати, безпосередньо, лише перед використанням. Бо вітамін C, який є в лимоні швидко втрачає свої корисні властивості.

Застосування

Перед використанням скрабу – прийміть ванну, легенько промокніть шкіру рушником і починайте скрабування. Масажуйте тіло круговими рухами. Після процедури сполосніться теплою водою.



Приготування лимонного скрабу вдома / Фото Unsplash

Після скрабування шкіри дія інших косметичних засобів і процедур результативніша: креми, олії, обгортання, масаж. Скрабом для тіла достатньо користуватися 1-2 рази в тиждень. Зверніть увагу, що всі вищеописані рецепти скрабів підходять лише для застосування на тіло. Використання їх для обличчя матиме негативні наслідки.