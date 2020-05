Як українські зірки виглядають під час карантину без макіяжу: фото

Наше утро началось с приятных девчачьих делишек Для меня - с уходовой маски, а для Мими - с бантика на волосы ⠀ Наводить красоту для меня - это отличный способ наполнения энергией! А это особенно важно, если на всю неделю запланировано много активностей! Съёмки, интервью, работа над новым испаноязычным альбомом и долгожданный релиз новой песни «Воспоминания»! Уже не терпится презентовать ее вам! ️ ⠀ Желаю всем продуктивного вторника и приятной, активной недели! ️

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on May 12, 2020 at 1:00am PDT