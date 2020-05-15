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Як українські зірки виглядають під час карантину без макіяжу: фото

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Натуральна краса на карантині
Натуральна краса на карантині / Instagram / @kamenskux

Ми звикли бачити українських знаменитостей на екрані телевізора завжди у сценічному образі: яскравий макіяж, епатажне вбрання та ідеальна зачіска. Проте вже триває третій місяць самоізоляції: без зйомок і концертів, без професійних стилістів та візажистів. Тому зараз справжній ексклюзив – це фото зірок без макіяжу в домашніх умовах.

На сторінках в інстаграмі українських співачок та акторок 24 канал знайшов фото, де на героїнях немає додаткових косметичних "прикрас". Усі знімки зроблені в умовах карантину.

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Звісно, не всі представниці українського шоу-бізнесу наважились показатись своїм прихильникам косметично "оголеними". Проте ті, які опублікувати no-makeup дописи, справді, можуть похвалитися природною красою.

Настя Каменських

Популярна співачка неодноразово з'являлася без макіяжу у своїх влогах на ютуб-каналі. А нещодавно взагалі виклала фото в соцмережі, де влаштувала собі косметичний салон вдома. Насті пощастило більше, ніж її колегам, які засіли вдома наодинці на два місяці. У NK є персональний безвідмовний фотограф – зірковий чоловік Потап.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наше утро началось с приятных девчачьих делишек Для меня - с уходовой маски, а для Мими - с бантика на волосы ⠀ Наводить красоту для меня - это отличный способ наполнения энергией! А это особенно важно, если на всю неделю запланировано много активностей! Съёмки, интервью, работа над новым испаноязычным альбомом и долгожданный релиз новой песни «Воспоминания»! Уже не терпится презентовать ее вам! ️ ⠀ Желаю всем продуктивного вторника и приятной, активной недели! ️

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Надя Дорофєєва

А тут є ціла історія цього фото без макіяжу: Надя вийшла з душу, подивилася прямо в очі неясному майбутньому, винесла для себе головний інсайт карантину, що вона любить людей і їй бракує спілкування з ними, а потім зафіксувала цей момент на камеру. Саме так дівчина підписала своє емоційне та домашнє фото без макіяжу.

Катя Осадча

Цю телеведучу ми точно не звикли бачити в домашньому образі. Тому що Катя щоразу дивує телеглядачів ефектним зовнішнім виглядом. Зате вдома вона вирішила обходитися без зайвих засобів на обличчі. Таке розслаблене селфі на вулиці під сонечком, напевно, ідеально описує карантинний настрій кожного.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На сонці в светрі - травень :) #літоблизько

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Ольга Сумська

Після серіалу "Роксолана" про натуральність краси головної героїні не залишилось сумнівів. Але з того часу минуло багато років, а Оля Сумська до сьогодні зберегла прекрасний зовнішній вигляд. Це підтверджує карантинне фото у її інстаграмі, на якому жінка зібралася вигулювати свою собаку Жасмин і не забула про маску. Також в підписі до публікації зазначила: "Маска, дезінфектор, рукавички в кишені".

Оля Цибульська

На карантині дівчина публікувала багато домашніх фото та чергувала їх з архівними: з концертів, обладинок журналів, різноманітних фотосесій. Один із останніх дописів співачки в інстаграмі з мамою на День матері. Там можна розгледіти чіткі риси обличчя Олі, не підкреслених декоративною косметикою. Зокрема під фото активна користувачка інстаграму написала про одну річ, яку її мама робить крутіше за всіх.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Яку 1 річ твоя мама робить крутіше за всіх?️⠀ ⠀ Я була наймодніша на дискотеці. В в’язаних модних жилетках, міні-спідниці в смужку, блузі з пагонами. Вся тусовка маленького містечка і заморські кавалери дивувались як і де в 90-тих можна було так одягатись. А це все - ⠀ ⠀ .. моя Мама. Яка робила мені мейк, крутила модні зачіски і перешивала на мене всі свої речі. Розпустити своє, щоб сплести дітям це точно про тебе, Мам️⠀ ⠀ Люблю і дякую за все. Ти СУПЕР Мама, хочу бути схожою на тебе️⠀ ⠀ #деньматері #деньматери #mothersday #iloveyoumom #мама

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Лілія Ребрик

Зірка "Великих Вуйок" також дотримується рекомендацій самоізоляції. Менше тижня тому на її сторінці в інстаграмі було свято – цілих 600 тисяч підписників. Блогерка написала допис, у якому подякувала кожному і підкреслила, що кожен пост створює щиро із думкою про своїх читачів. Текс Лілія прикрасила весняним фото на подвр'ї, на якому була одягнена в яскраве плаття довжиною максі та зовсім не нафарбована.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️Звернення до підписників ️ Любі мої! Я дякую вам за привітання! Ви набажали мені стільки гарного і приємного! Вас у мене вже цілих 600 000! Я дякую кожному, хто зі мною! Хто стежить за моїм життям, моїми сторіз, дякую і тим, кого вони дратують Кожен свій пост я пишу щиро, відверто і з думками про вас! ️ Але хочу бути ще ближчою для вас! І щоб вам ставало з кожнем днем цікавіше читати мій інстаграм. Розкажіть, пости про що вам найбільше подобаються? Порадьте, може, зробимо якусь рубрику? Раз на тиждень? Що думаєте? Я собі окреслила такі варіанти: 1. Закулісся телебачення! Як все працює по той бік екрану? 2. Секрети щасливої родини. Як вгамовувати дитячі істерики і не зійти з розуму 3. Як і що я встигаю готувати? Рецепти для того, аби тримати себе у формі (і не завжди у формі ) 4. Мій театральний досвід. Як його застосувати у житті? Як не боятися виступів на публіці? Як відчувати себе розкутим? І як спокійно сприймати негатив на свою адресу. 5. Основи танців ) як рухатися вільно і гарно? Навчу азам танців) Якщо в вас є також якісь ідеї - кидайте їх! Хочу бути максимально цікавою для вас! Чекаю)! Сонячна сукня від @komistar

A post shared by Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) on

Альоша

Зіркова матуся, яка втретє вагітна, та співачка опублікувала ніжне фото без макіяжу в День матері. На зображенні Альоша прикрилася розкішним букетом із білих троянд, який приготувала своїй мамі у подарунок. Попри це можна помітити природню красу очей, брів та шкіри жінки.

Tayanna

За період карантину українська співачка та телеведуча не була щедрою на домашні фото. В її інстаграм-профілі з'явилося лише одне селфі без макіяжу та додаткових фільтрів, де можна побачити, що природа нагородила жінку привабливою вродою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Небо

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Маша Єфросиніна

Інколи складається враження, що ця жінка із віком стає ще вродливішою. У Маші велика аудиторія в інстаграмі – 1,4 мільйони підписників. Через відсутність зйомок і виходів у світ ведуча не могла дозволити своїм прихильникам засумувати за її новими фото. Тому була активною в мережі протягом всього періоду самоізоляції. Фото, які вона публікувала, були сімейними та емоційними. В одній із останніх публікацій Маша Єфросиніна написала про важливість розмов із дітьми на тему сексу і додала фото, на якому зображена без макіяжу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здоровые сексуальные отношения- это как? Если тезисно, то я считаю, что это: ⠀ - Преодоление родителями страха первыми поговорить об этом с детьми...пока они не начали «познавать» всё сами через друзей и интернет! ⠀ - Это достаточно крепкая самооценка у девушки, чтобы она могла сказать парню: «нет!», если не хочет секса. Тут тоже привет родителям и их умению не корить, а поддержать её в ЛЮБОЙ ситуации. ⠀ - Это парень, которому не плевать на то, что чувствует девушка с ним в постели. ⠀ - Это умение двоих людей поговорить честно об их сексе... - Это полная осведомлённость каждого в паре о предохранении и всех связанных с этим обстоятельствах. ⠀ А сейчас у вас есть три варианта для действий: первый -закидывать меня какашками в стиле: «с нами никто не говорил о сексе, и мы нормально себе прожили и всех родили..»; ⠀ Второй вариант - идти на страницу @olenapinchuk_foundation и посмотреть сохранённый наш эфир с @rudnieva_olga, чтобы понять, что сексуальное образование-это новая необходимость для развития психически здорового общества! ⠀ И третий вариант - прочтите эту книгу, а ещё лучше-дайте своему ребёнку-подростку! Она называется «Про Секс» Ханны Виттон @knygolove

A post shared by Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) on

Слава Камінська

Або жінка без комплексів. Напередодні світової пандемії співачка публічно зізналася в інстаграмі, що зробила ліпосакцію і ні краплі не шкодує про свій вчинок. Для підтвердження слів із тексту вона прикріпила фото просто із лікарняного ліжка. Незадовго після цього на День матері в мережі з'явилися архівні фото Слави із пологового будинку, буквально, за декілька хвилин після народження її сина. Також зірка публікувала фото домашніх тренувань у спортивному костюмі із хвостиком на голові та без косметики.

Природню красу потрібно як підкреслювати, так і давати обличчю відпочити. 

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Ольга Сумська Лілія Ребрик Катя Осадча Слава Камінська Маша Єфросиніна Оля Цибульська Надя Дорофєєва Настя Каменських Новини Краса Краса Тренди косметології
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