Як українські зірки виглядають під час карантину без макіяжу: фото

Ми звикли бачити українських знаменитостей на екрані телевізора завжди у сценічному образі: яскравий макіяж, епатажне вбрання та ідеальна зачіска. Проте вже триває третій місяць самоізоляції: без зйомок і концертів, без професійних стилістів та візажистів. Тому зараз справжній ексклюзив – це фото зірок без макіяжу в домашніх умовах.

На сторінках в інстаграмі українських співачок та акторок 24 канал знайшов фото, де на героїнях немає додаткових косметичних "прикрас". Усі знімки зроблені в умовах карантину.

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Звісно, не всі представниці українського шоу-бізнесу наважились показатись своїм прихильникам косметично "оголеними". Проте ті, які опублікувати no-makeup дописи, справді, можуть похвалитися природною красою.

Настя Каменських

Популярна співачка неодноразово з'являлася без макіяжу у своїх влогах на ютуб-каналі. А нещодавно взагалі виклала фото в соцмережі, де влаштувала собі косметичний салон вдома. Насті пощастило більше, ніж її колегам, які засіли вдома наодинці на два місяці. У NK є персональний безвідмовний фотограф – зірковий чоловік Потап.

Надя Дорофєєва

А тут є ціла історія цього фото без макіяжу: Надя вийшла з душу, подивилася прямо в очі неясному майбутньому, винесла для себе головний інсайт карантину, що вона любить людей і їй бракує спілкування з ними, а потім зафіксувала цей момент на камеру. Саме так дівчина підписала своє емоційне та домашнє фото без макіяжу.

Катя Осадча

Цю телеведучу ми точно не звикли бачити в домашньому образі. Тому що Катя щоразу дивує телеглядачів ефектним зовнішнім виглядом. Зате вдома вона вирішила обходитися без зайвих засобів на обличчі. Таке розслаблене селфі на вулиці під сонечком, напевно, ідеально описує карантинний настрій кожного.

Ольга Сумська

Після серіалу "Роксолана" про натуральність краси головної героїні не залишилось сумнівів. Але з того часу минуло багато років, а Оля Сумська до сьогодні зберегла прекрасний зовнішній вигляд. Це підтверджує карантинне фото у її інстаграмі, на якому жінка зібралася вигулювати свою собаку Жасмин і не забула про маску. Також в підписі до публікації зазначила: "Маска, дезінфектор, рукавички в кишені".

Оля Цибульська

На карантині дівчина публікувала багато домашніх фото та чергувала їх з архівними: з концертів, обладинок журналів, різноманітних фотосесій. Один із останніх дописів співачки в інстаграмі з мамою на День матері. Там можна розгледіти чіткі риси обличчя Олі, не підкреслених декоративною косметикою. Зокрема під фото активна користувачка інстаграму написала про одну річ, яку її мама робить крутіше за всіх.

Лілія Ребрик

Зірка "Великих Вуйок" також дотримується рекомендацій самоізоляції. Менше тижня тому на її сторінці в інстаграмі було свято – цілих 600 тисяч підписників. Блогерка написала допис, у якому подякувала кожному і підкреслила, що кожен пост створює щиро із думкою про своїх читачів. Текс Лілія прикрасила весняним фото на подвр'ї, на якому була одягнена в яскраве плаття довжиною максі та зовсім не нафарбована.

Альоша

Зіркова матуся, яка втретє вагітна, та співачка опублікувала ніжне фото без макіяжу в День матері. На зображенні Альоша прикрилася розкішним букетом із білих троянд, який приготувала своїй мамі у подарунок. Попри це можна помітити природню красу очей, брів та шкіри жінки.

Tayanna

За період карантину українська співачка та телеведуча не була щедрою на домашні фото. В її інстаграм-профілі з'явилося лише одне селфі без макіяжу та додаткових фільтрів, де можна побачити, що природа нагородила жінку привабливою вродою.

Маша Єфросиніна

Інколи складається враження, що ця жінка із віком стає ще вродливішою. У Маші велика аудиторія в інстаграмі – 1,4 мільйони підписників. Через відсутність зйомок і виходів у світ ведуча не могла дозволити своїм прихильникам засумувати за її новими фото. Тому була активною в мережі протягом всього періоду самоізоляції. Фото, які вона публікувала, були сімейними та емоційними. В одній із останніх публікацій Маша Єфросиніна написала про важливість розмов із дітьми на тему сексу і додала фото, на якому зображена без макіяжу.

Слава Камінська

Або жінка без комплексів. Напередодні світової пандемії співачка публічно зізналася в інстаграмі, що зробила ліпосакцію і ні краплі не шкодує про свій вчинок. Для підтвердження слів із тексту вона прикріпила фото просто із лікарняного ліжка. Незадовго після цього на День матері в мережі з'явилися архівні фото Слави із пологового будинку, буквально, за декілька хвилин після народження її сина. Також зірка публікувала фото домашніх тренувань у спортивному костюмі із хвостиком на голові та без косметики.

Природню красу потрібно як підкреслювати, так і давати обличчю відпочити.