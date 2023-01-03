Охочим заробити на війні не місце в державній оборонці, – Укроборонпром про підозри посадовцям

Нещодавно БЕБ повідомило про підозру шістьом посадовцям Укроборонпрому. Вони причетні до закупівлі неякісного товару військового призначення.

Через такі дії працівників держава втратила понад 5 мільйонів гривень з державного бюджету. Для службовців підприємства наразі обирають запобіжний захід.

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Що кажуть у концерні

ДК "Укроборонпром" заявив, що тісно співпрацює з Бюро економічної безпеки України з початку повномасштабного вторгнення.

Охочим вкрасти чи заробити на війні, допоки країна героїчно чинить спротив окупанту, не місце у системі державного оборонно-промислового комплексу,

– йдеться в офіційній заяві.

Посадові особи Укроборонпрому у березні 2022 року, тобто під час повномасштабного вторгнення в Україну, закупили неякісні товари військового призначення для ЗСУ. Розтрата бюджетних коштів оцінюється на загальну суму у 5,4 мільйона гривень.

Зазначають, що державний концерн тісно співпрацює з правоохоронними органами та надає всебічне сприяння щодо розслідування цієї справи та розкриття усіх пов'язаних кримінальних злочинів.

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