Білоруська авіакомпанія "Белавіа" не літатиме до окупованого Криму. Перед тим перевізник скасував всі рейси в Україну, оскільки Київ закрив авіасполучення з Білоруссю.

Є ще комерційне питання. Про це в ефірі пропагандистських каналів Кремля заявив керівник "Белавіа" Ігор Чергинець.

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До окупації Криму "Белавіа" літала туди

Так, до окупації Криму Росією компанія здійснювала рейси з перервами.

То літали, то не літали. Тобто пасажири, то немає пасажирів. То в аеропорту ціни підняли – ми не літаємо, знизили – не літаємо,

– сказав Чергинець.

Посадовець додав, що компанія літатиме на півострів, якщо, мовляв, буде "політичне визнання Криму як частини Росії". Зауважимо, очевидно, що весь цивілізований світ ніколи не визнає окупацію.

Що цьому передувало