"Белавіа" відключили від міжнародних систем розрахунків для перевезень
6 грудня 2021 , 18:04Читать новость на русском
Джерело:Zerkalo.io
На тлі санкції ЄС "Белавіа" відключили від міжнародних систем взаєморозрахунків для пасажирських і вантажних авіаперевезень. У білоруській авіакомпанії поки ситуацію не коментують.
Інформацію підтвердили в Міжнародній асоціації повітряного транспорту. Авіакомпанію справді відсторонили від участі в програмі IATA з білінгу та розрахунків, а також від системи розрахунків за вантажними рахунками.
Важливо Посли ЄС затвердили п'ятий пакет санкцій проти Білорусі
Ймовірно, таке рішення прийняли на тлі заявлених європейських обмежень. У "Белавіа" це поки не прокоментували.
Що таке міжнародні системи взаєморозрахунків
- Система взаєморозрахунків BSP призначена для купівлі та продажу пасажирських авіаквитків перевізника через посередника. Тобто це агрегатор квитків, турагента або іншого перевізника, якщо поїздка запланована з пересадками. BSP співпрацює з понад 370 авіакомпаніями в 180 країнах світу.
- Систему розрахунку CASS використовують для вантажних перевезень. Її створили для взаємодії авіакомпаній, експедиторів, логістичних компаній і фірм.
Санкції проти Білорусі: що відомо
- П'ятий пакет санкцій проти Білорусі ввели 2 грудня Велика Британія, Канада, США та ЄС.
- Обмеження стосуються 20 організацій та 12 фізичних осіб. До списку потрапив і середній син Лукашенка – Дмитро.
- До цього вдались через міграційну кризу на кордоні, а також нехтування добробутом громадян.
- Також Євросоюз працює над шостим пакетом санкцій, який може бути готовий у січні або лютому 2022 року.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Заходу санкціями у відповідь. Білорусь вже заборонила ввезення низки товарів з країн, які раніше ввели санкції.
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