"Белавіа" відключили від міжнародних систем розрахунків для перевезень

На тлі санкції ЄС "Белавіа" відключили від міжнародних систем взаєморозрахунків для пасажирських і вантажних авіаперевезень. У білоруській авіакомпанії поки ситуацію не коментують.

Інформацію підтвердили в Міжнародній асоціації повітряного транспорту. Авіакомпанію справді відсторонили від участі в програмі IATA з білінгу та розрахунків, а також від системи розрахунків за вантажними рахунками.

Важливо Посли ЄС затвердили п'ятий пакет санкцій проти Білорусі

Ймовірно, таке рішення прийняли на тлі заявлених європейських обмежень. У "Белавіа" це поки не прокоментували.

Що таке міжнародні системи взаєморозрахунків

Система взаєморозрахунків BSP призначена для купівлі та продажу пасажирських авіаквитків перевізника через посередника. Тобто це агрегатор квитків, турагента або іншого перевізника, якщо поїздка запланована з пересадками. BSP співпрацює з понад 370 авіакомпаніями в 180 країнах світу.

Систему розрахунку CASS використовують для вантажних перевезень. Її створили для взаємодії авіакомпаній, експедиторів, логістичних компаній і фірм.

Санкції проти Білорусі: що відомо

П'ятий пакет санкцій проти Білорусі ввели 2 грудня Велика Британія, Канада, США та ЄС.

Обмеження стосуються 20 організацій та 12 фізичних осіб. До списку потрапив і середній син Лукашенка – Дмитро.

До цього вдались через міграційну кризу на кордоні, а також нехтування добробутом громадян.

Також Євросоюз працює над шостим пакетом санкцій, який може бути готовий у січні або лютому 2022 року.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Заходу санкціями у відповідь. Білорусь вже заборонила ввезення низки товарів з країн, які раніше ввели санкції.

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