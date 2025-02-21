Бельгія до кінця року відклала передачу Україні 30 літаків F-16: чи вплинули на рішення США
- Бельгія відклала передачу Україні 30 винищувачів F-16 до кінця 2025 року через проблеми з постачанням F-35.
- Деякі літаки можна використовувати в бойових діях, інші — як запчастини.
- Відкладення також пов'язане з браком підготовлених пілотів та дефіцитом запчастин.
У Бельгії відклали передачу Україні 30 винищувачів четвертого покоління F-16. Найшвидше їх зможуть передати лише у кінці 2025 року.
Начальник Генерального штабу Бельгії Фредерік Вансіна розповів, що спричинило таке рішення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю газеті Le Soir.
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Чому Бельгія відклала передачу F-16
За словами Вансіни, затримка у передачі винищувачів виникла через проблеми з постачанням американських винищувачів F-35, які повинні замінити F-16 у військово-повітряних силах Бельгії. Однак, начальник бельгійського Генштабу каже, що Бельгія сподівається почати постачати перші літаки з кінця цього року.
Ми будемо країною, яка надасть найбільше F-16 Україні. Це величезний внесок нашої країни,
– каже Вансіна.
Він зазначив, що деякі винищувачі можна буде використовувати в бойових діях, оскільки вони не перетнуть поріг у 8000 годин нальоту. Водночас інші літаки, які досягнуть цього порогу, за словами Вансіни, "українці можуть використовувати як запчастини".
Зауважимо, що раніше, як повідомляли у Belga News Agency, міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер також заявила, що поставка першої партії F-16 для України була відкладена через відсутність достатньо підготовлених пілотів та дефіцит необхідних запчастин для літаків.