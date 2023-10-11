Глава Міноборони Бельгії анонсувала відправлення F-16 в Україну

Бельгія передасть Збройним Силам України декілька своїх винищувачів F-16. Також країна навчатиме наших пілотів.

Міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер заявила про це під час інтерв'ю. Буквально ще у вересні країна розглядала можливість передачі літаків.

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Що відомо про передачу літаків від Бельгії

Бельгія відправить в Україну винищувачі F-16 із 2025 року,

– заявила міністр.

Людивін Дедондер не сказала, про яку кількість літаків мовиться. Проте пояснила, що це залежатиме від "збільшення потужності наших нових F-35". Міністерка запевнила, що Бельгія:

продовжить роботу з підготовки пілотів;

запропонує технічне обслуговування всього коаліційного флоту F-16.

"Бельгійський персонал готуватиме українських пілотів у Бельгії, Данії та, ймовірно, в одній із країн Європейського Союзу. Поки що ми ще не говоримо про Україну. Ми знаходимося в процесі надання можливості Україні модернізувати свої збройні сили. І я думаю, що те, що ми тут пропонуємо, є фундаментальним та набагато кращим, ніж просте оголошення про відправлення кількох F-16", – заявила глава Міноборони Бельгії.

Бельгія в межах " авіаційної коаліції " братиме участь в підготовці українських пілотів на винищувачах F-16. Окрім Брюсселю, до коаліції долучилось вже щонайменше 7 європейських країн: Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Португалія, Франція.

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Що відомо про F-16 від Бельгії