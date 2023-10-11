Глава Міноборони Бельгії анонсувала відправлення F-16 в Україну
Джерело:Bel RTL radio
Бельгія передасть Збройним Силам України декілька своїх винищувачів F-16. Також країна навчатиме наших пілотів.
Міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер заявила про це під час інтерв'ю. Буквально ще у вересні країна розглядала можливість передачі літаків.
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Що відомо про передачу літаків від Бельгії
Бельгія відправить в Україну винищувачі F-16 із 2025 року,
– заявила міністр.
Людивін Дедондер не сказала, про яку кількість літаків мовиться. Проте пояснила, що це залежатиме від "збільшення потужності наших нових F-35". Міністерка запевнила, що Бельгія:
- продовжить роботу з підготовки пілотів;
- запропонує технічне обслуговування всього коаліційного флоту F-16.
"Бельгійський персонал готуватиме українських пілотів у Бельгії, Данії та, ймовірно, в одній із країн Європейського Союзу. Поки що ми ще не говоримо про Україну. Ми знаходимося в процесі надання можливості Україні модернізувати свої збройні сили. І я думаю, що те, що ми тут пропонуємо, є фундаментальним та набагато кращим, ніж просте оголошення про відправлення кількох F-16", – заявила глава Міноборони Бельгії.
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Що відомо про F-16 від Бельгії
- Буквально наприкінці вересня 2023 року прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо в кулуарах Генасамблеї ООН говорив, що Бельгія розглядає можливість постачати Україні свої винищувачі F-16.
- За його словами, Міноборони Бельгії ще мало перевірити, чи повністю вичерпано термін експлуатації бельгійських літаків F-16. Адже питання в тому, наскільки ці літаки ще могли б послужити Україні. Тоді глава бельгійського уряду припускав, що ці літаки могли б слугувати для навчань.
- Перед цим віцепрем'єр-міністр уряду Бельгії Девід Кларінваль запевняв, що у 2024 році вони теоретично могли б передати Україні 2 – 4 винищувачі F-16.