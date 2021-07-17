У Бельгії повінь забрала щонайменше 20 життів, стільки ж людей зникли безвісти

Бельгійці оговтуються від наслідків потужної негоди, яка напередодні накрила країну. На жаль, жертвами стихійного лиха стали щонайменше 20 людей.

Водночас 20 осіб вважаються зниклими безвісти. Таку інформацію у п'ятницю, 16 липня, оприлюднили у бельгійському міністерстві внутрішніх справ.

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День жалоби у Бельгії

У країні ведуться рятувально-пошукові роботи. Десятки будинків зруйновані вщент. Прем'єр-міністр Александер Де Кроо оголосив 20 липня національним днем ​​жалоби.

Він звернув увагу на те, що ці повені можуть стати найбільшим з тих, з якими будь-коли зіштовхувалася країна. Адже ситуація у низці міст та сіл залишається критичною.

Що відомо про смертельні повені у Європі

Мастшабні повені накрили західну Європу в липні 2021 року. Найбільше постраждали від стихійного лиха Німеччина, Бельгія, Нідерланди і Франція.

Одразу у 2 муніципалітетах Бельгії через негоду вода з-під крана стала непридатною для пиття. Жителям бельгійського міста Льєж раніше наказали евакуюватися.