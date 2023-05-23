"Звільнення" Бєлгородщини: у Росії відкрили аж 6 справ проти добровольців

Через операцію у Бєлгородській області у Росії порушили кримінальну справу. Так, було відкрито шість справ проти добровольців.

Кримінальну справу відкрили за статтею про терористичний акт і замах на вбивство. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Росії відкрили 6 справ проти добровольців

У слідчому комітеті Росії заявили, що 22 травня нібито представники "українських збройних формувань" скоїли напад на Грайворонський район Бєлгородської області.

Так, було порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених статтями 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 – терористичний акт, посягання на життя співробітників правоохоронних органів, замах на вбивство, умисне знищення або пошкодження майна, незаконний обіг зброї та вибухових речовин.

Житлові та адміністративні будівлі, об'єкти цивільної інфраструктури зазнали мінометного та артилерійського обстрілів. Внаслідок цих злочинних дій поранення отримали кілька цивільних осіб,

– кажуть росіяни.

У відомстві наголосили, що наразі проводяться слідчо-оперативні заходи.

Що відомо про "звільнення Росії": останні новини

Російські добровольці розпочали "демілітаризувати" західні регіони Росії. Було відомо про перші "звільнені" населені пункти на Бєлгородщині. Однак окупанти також посилюють заходи безпеки на Брянщині.

Станом на 23 травня операція в Бєлгородській області охопила вже понад 30 квадратних кілометрів. На тлі заяв бійців Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" про подальше звільнення Росії так звана сіра зона займає площу в 31,07 квадратних кілометрів.

Британські розвідники заявили, що Росія стикається з дедалі серйознішою загрозою безпеці багатьох доменів у своїх прикордонних регіонах із втратами бойових літаків, атаками із застосуванням саморобних вибухових пристроїв на залізничні лінії, а тепер і з прямими партизанськими діями.

Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" станом на 23 травня продовжують контролювати частину Бєлгородської області. Там триває "контртерористична операція".