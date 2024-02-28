У Росії великі проблеми: Годжес назвав три речі, які має зробити Україна

Генерал у відставці та екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес заявив, що Росія не має можливості сьогодні перемогти Україну. На його думку, Росія має великі проблеми й Україна повинна скористатися цією можливістю.

Годжес заявив, що країна-терористка має складнощі з людськими ресурсами, а їхня економіка та промисловість стагнує. Генерал переконаний, що передусім необхідно атакувати вразливе місце всередині Росії.

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Війна як психологічний бій

Бен Годжес порівняв війну Росії з Україною з поєдинком, де обидва учасники виснажуються.

Коли я дивлюсь на ситуацію цієї війни, то я думаю про двох великих боксерів-важковаговиків. Після восьми, дев'яти раундів обидва виснажені. Але один дивиться на іншого і каже: "Він втомився більше, ніж я", і це дуже психологічний бій. Саме тоді, коли він це каже, ти повинен бити. І я думаю, що Україна є кращим боксером у важкій вазі,

– пояснив Годжес.

Що має зробити Україна

Генерал назвав три речі, які, на його думку, необхідно виконати Україні для перемоги. Перший пункт стосується безпосередньо поля бою – необхідно стабілізувати фронт. Годжес назвав це завданням для генерала Сирського та пояснив, що Росія не може мати здатності до великого прориву.

Завданням номер два є виправлення кадрової системи. Йдеться про більш ефективне управління, матеріально-технічне забезпечення війська.

Це робота уряду — виправити її (кадрову систему – 24 Канал) так, щоб жінки й чоловіки призовного віку хотіли приєднатися до Збройних Сил, щоб вони хотіли служити,

– наголосив Годжес.

Третій пункт стосується військової допомоги від західних партнерів. Генерал зазначив, що війна зараз – це не війна солдат на полі бою, а війна індустрій, а тому той, хто має більше ресурсу, здатний протриматися довше, буде в ній вести. Він додав, що наразі у світових лідерів, попри наявні ресурси, бракує політичної волі, щоб допомогти Україні перемогти.

Якщо скласти економіку Німеччини, Франції, Польщі, Норвегії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції, всіх країн разом, то вона затьмарює економіку Росії. Вони можуть зробити більш ніж достатньо боєприпасів. Це не проблема грошей. Це проблема політичної волі,

– ще раз підкреслює Годжес.

Як Захід може протистояти Росії

Годжес переконаний, що має йтися не лише про санкції проти Росії та її держав-союзників. Захід повинен організуватися, щоб порушити і виробництво, і процес доставки боєприпасів, які потрапляють з Північної Кореї до російських підрозділів. На думку Годжеса, напад Росії на Україну, Іран, який атакує Ізраїль і Червоне море через хуситів, ХАМАС та Хезболу, є ланками одного ланцюга. Водночас Північна Корея та Китай за цим спостерігають.

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