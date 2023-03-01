Впевнений, що після деокупації Криму Путін не буде при владі, – генерал Годжес про долю Росії

Колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Годжес впевнений, що Владімір Путін не залишиться при владі. Він заявив, що точкою неповернення для Путіна стане втрата Криму.

Відповідну думку Бен Годжес висловив в ефірі телемарафону, пише 24 Канал. Він переконаний, що після визволення Криму в Росії з'явиться новий уряд.

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Втрата територій спричинить обурення всередині Росії

"Я не бачу, як Путін може залишитися при владі, якщо Крим буде визволений", – сказав Годжес. Він підкреслив, що в Росії є інші сили, зокрема самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров, глава ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин та міністр оборони Сергєй Шойгу.

Годжес вважає, що Росія зазнаватиме значних змін і "потенціал цього дуже сильний". Крім того, генерал наголосив на тому, що важливо, що станеться з ядерною зброєю Росії. Він припускає, що в Росії можливі спалахи насильства.

Можливо, я не маю рації і Путін залишиться при владі. Але не думаю, що Путін залишиться після такої катастрофічної війни при владі. І після визволення Криму,

– сказав екскомандувач військ США в Європі.

Він нагадав, що анексія Криму у 2014 році посилила підтримку Путіна в Росії. Однак втрата Херсону та контролю в інших областях мала значну ціну для Росії, зокрема в контексті руйнування економіки.

Годжес вважає, що втрата територій спричинить обурення всередині Росії. За його словами, еліти та олігархи скажуть Путіну, що "досить уже".

Він впевнений, що для російського режиму немає світлого майбутнього. Водночас він допускає, що будь-хто після Путіна може бути ще гіршим за диктатора.

Крим – це шлях до перемоги