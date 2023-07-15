Бен Воллес може піти у відставку: чи пов'язано це зі скандальної заявою про Україну

Глава Міноборони Британії Бен Воллес розглядає можливість залишити свою посаду. Воллес може повністю піти з політики вже восени.

Воллес, ймовірно, покине свою посаду, адже прем'єр Британії Ріші Сунак готується переформатувати свою команду, намагаючись перезавантажити уряд перед наступними виборами.

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Воллес хотів стати генсеком НАТО

Воллес вважає, що його час на посаді міністра оборони добігає кінця, і він обдумує можливість залишити уряд.

Видання називає однією з причин рішення міністра те, що британському Сунаку не вдалось переконати президента США Джо Байдена та інших лідерів в тому, що Воллес повинен стати наступним генсеком НАТО.

. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зберіг свою посаду ще на один рік.

Це змусило деяких колег Воллеса засумніватися, чи хоче він залишатися в політиці. У публікації підкреслюється, що Воллес розглядає можливість повністю піти з політики.

The Times підкреслює, що міністр оборони залишається прихильником Сунака та уряду, через що його рішення не пов'язане з нинішніми труднощами Консервативної партії.

"Ця перестановка стосується майбутнього, і Ріші представляє громадськості свіжу команду перед виборами. Бен, ймовірно, не збирається балотуватися на виборах, тому для нього настав час відійти від справ", – розповіло виданню джерело в уряді.

Найімовірнішим наступником Воллеса на посту глави Міноборони Британії називають головного секретаря казначейства Джона Глена.

Також можливими наступниками вважаються міністр безпеки Том Тугендхат і колишня міністерка зовнішньої торгівлі Енн-Марі Тревельян.

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