Потужна допомога Україні та історія з Amazon: чим запам'ятався Бен Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 31 серпня подав у відставку. Воллес вирішив піти у відставку на тлі перестановок в уряді прем'єра Британії Ріші Сунака.

Своє рішення про відставку міністр оборони Британії анонсував заздалегідь. 24 Канал розповідає, чим Воллес запам'ятався на посаді глави Міноборони Британії.

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Що відомо про відставку Воллеса

У середині липня Воллес підтвердив, що ухвалив рішення залишити свою посаду в найближчі місяці. Він заявив, що це станеться тоді, коли прем'єр-міністр Ріші Сунак проводитиме чергові перестановки в уряді, ймовірно, вже у вересні.

. Новим міністром оборони Британії став британський бізнесмен і політик-консерватор Грант Шеппс. Це п'ята посада Шеппса в уряді Британії за рік.

Воллес достроково не відмовився від депутатського мандата, щоб не довелося проводити довибори в його окрузі. Водночас політик не виставлятиме свою кандидатуру на наступних парламентських виборах.

Як повідомляло видання The Times, Воллес залишався прихильником Сунака та уряду, через що його рішення не пов'язане з нинішніми труднощами Консервативної партії.

Також деякі колеги Воллеса сумніваються, чи хоче він залишатися в політиці. Він нібито розглядає можливість повністю піти з політики.

Зазначимо, що Воллес обіймав посаду міністра оборони з 2019 року. Він був міністром за часів прем'єрства Бориса Джонсона, Ліз Трасс й Ріші Сунака.

Після довгих роздумів я ухвалив рішення попросити дозволу піти у відставку. Після стількох років настав час інвестувати в ті сфери життя, якими я нехтував, і дослідити нові можливості,

– написав Воллес у листі до Ріші Сунака.

Своєю чергою британський прем'єр зазначив, що Бен Воллес залишає пост з його подякою та повагою.

Воллес хотів стати генсеком НАТО

Видання The Times називало однією з причин рішення Воллеса піти у відставку те, що Сунаку не вдалось переконати президента США Джо Байдена та інших лідерів в тому, що Воллес повинен стати наступним генсеком НАТО.

Влітку 2023 року генсек НАТО Єнс Столтенберг зберіг свою посаду ще на один рік. У червні The Economist писало, що Воллес вибув з боротьби за посаду очільника НАТО.

За словами Воллеса, Америка хотіла, щоб чинний глава НАТО залишився на посаді до наступного року.

Тоді видання писало, що великою заслугою Воллеса є те, що Україна, попри спротив з боку деяких представників Білого дому, отримала зброю ще до повномасштабного вторгнення Росії.

Військова допомога Україні за часів Воллеса

Велика Британія залишається одним з найпотужніших союзників України та проявляє лідерство щодо передачі численних видів озброєння.

Так, у січні 2023 року в уряді Великої Британії підтвердили, що відправлять Збройним Силам потужні танки Challenger 2. Вже у травні Воллес заявив, що Україна отримала усі 28 танків Challenger 2, які обіцяла передати Велика Британія.

У травні 2023 Британія офіційного оголосила про передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow. Британці першими серед союзників ухвалили це рішення. Згодом до Британії приєдналася і Франція, яка передала Україні свій аналог Storm Shadow – далекобійні ракети SCALP.

Зрештою, Британія проявила і лідерство щодо передачі Україні літаків. У травні уряд Британії повідомив, що країна розпочне початковий етап навчань українських пілотів, а також вже зараз працює з іншими країнами над можливою передачею винищувачів F-16 Україні.

Цього літа ми розпочнемо початковий етап навчання українських пілотів базовій підготовці. Ми адаптуємо програму, яку використовують британські пілоти, щоб передати українцям навички пілотування, які вони зможуть застосовувати на інших типах літаків,

– мовилося у заяві британського уряду.

Водночас Бен Воллес скептично висловлювався щодо передачі Україні британських літаків Eurofighter Typhoon через тривалий термін навчань.

Допомога з боку Британії для України не зупиняється. Так, британський уряд у серпні підписало три контракти на постачання засобів протиповітряної оборони для української армії. Загальна сума допомоги становить 90 мільйонів фунтів стерлінгів.

У Міноборони Британії зазначили, що один із контрактів на 56 мільйонів фунтів стерлінгів вони підписали із норвезькою оборонною компанією Kongsberg. Це передбачатиме закупівлю систем протидії безпілотникам CORTEX Typhon, які встановлюються на транспортні засоби, щоб виявити, знищити або вивести з ладу ворожі БпЛА.

Бен Воллес заявляв, що ці системи протиповітряної оборони досить гнучкі для швидкого розгортання. Зокрема, вони можуть захистити цивільне населення та інфраструктуру України, або використовуватися на фронті.

Кумедна історія з Amazon

Під час саміту НАТО у Вільнюсі висловлювання Воллеса про військову допомогу Україні викликало резонанс. Він буцімто заявив, що Україні треба "більше дякувати" за військову допомогу.

У контексті запасів зброї Воллес сказав, що Британія не Amazon. Президент Володимир Зеленський під час саміту НАТО відреагував на слова Воллеса. Під час виступу Зеленський у жартівливій формі попросив українського міністра Олексія Резнікова подякувати Воллесу.

Висловлювання Воллеса спровокувало критику на його адресу, внаслідок чого міністр заявив, що його слова про Україну та подяку спотворили. Також Ріші Сунак був вимушений виправдовуватися за слова свого міністра. Він наголосив, що Україна неодноразово висловлювала свою вдячність.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що заява Воллеса була прикрим непорозумінням. Він підтвердив, що відносини Києва та Лондона залишаються добрими.

Зрештою, масну крапку в цій ситуації поставив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, ця ситуація не була скандалом, а кумедною історією з непорозумінням.

Міністр оборони України також сказав, що слова Воллеса щодо військової допомоги України – "Ми не Amazon" насправді мали інший сенс.

Зокрема, під час свого візиту до Києва Бен Воллес наголосив, що потреби ЗСУ мають озвучуватися заздалегідь, бо треба прорахувати наперед ресурси, наявність, фінансування тощо. Так і з'явилася фраза про Amazon, адже коли справа стосується зброї, то її не можна просто взяти з полиці.

"Віскі вже в дорозі"

На початку повномасштабного вторгнення Бен Воллес спілкувався з Олексієм Резніковим мовою шифру. Для цього вони використовували "віскі".

Річ у тім, що до початку війни Воллес не мав захищеного зв'язку з українським урядом. Тому доводилося шифрувати розмови.

Щоб росіяни не дізналися про західні системи в Україні, Воллес та Резніков називали зброю різними брендами напоїв. До прикладу, протитанкові ракетні комплекси NLAW називали Glenfiddich, що є відомим брендом віскі.

Я просто вибрав віскі. Таким чином, (переносний протитанковий ракетний комплекс – 24 Канал) NLAW був Glenfiddich, а протикорабельні ракети Harpoon – Islay (шотландський віскі – 24 Канал). Я писав йому: "Маю для тебе віскі" або "Віскі вже в дорозі". Ми просто вибрали кодові слова, міністр для міністра,

– розповів Воллес.

Окрім того, Воллес пожартував з Сєргєя Шойгу, коли зустрівся з ним перед початком повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді Шойгу цинічно брехав Воллесу, що Росія не планує нападати на Україну.

Воллес пригадав, що тоді вирішив пожартувати над Шойгу. Він подарував російському міністру пляшку віскі Glenfiddich, назву якого він використовував для шифру.