Наприкінці десятиліття може статися більш масштабний конфлікт, – Воллес

У Міністерстві оборони Великої Британії попереджають, що наприкінці десятиліття на людство може чекати ще серйозніший конфлікт. Це може трапитися через зростання впливу Китаю та поширення екстремізму в Африці.

У зв'язку з цими потенційними загрозами міністр оборони Британії Бен Воллес запропонував підвищити військові витрати країни з 2,1% до 2,5% річного ВВП. Для цього Великій Британії доведеться виділити додаткові 14 мільярдів фунтів стерлінгів.

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Нові загрози для світової безпеки

Бен Воллес переконаний, що до кінця десятиліття світ стане більш нестабільним та небезпечним, і саме тому Британії потрібно вже зараз підвищувати витрати на оборону. Окрім Китаю та Африки небезпекою для світової спільноти залишатиметься і Росія. Міністр оборони вважає, що після повномасштабного вторгнення в Україну завжди є ризики ширшого конфлікту з окупантами.

Також Воллес заявив, що зараз світ переживає "кінець аномального періоду після холодної війни".

Я думаю, що конфлікт наближається, чи буде він гарячим або холодним, ми ще побачимо... Я думаю, що наближається конфлікт із низкою противників по всьому світу... Нам усім треба бути готовими до цього,

– повідомив міністр.

Під час нещодавнього візиту до Німеччини і зустрічі з міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом, Бен Воллес також привітав плани Берліна створити фонд на 100 мільярдів євро для модернізації своїх збройних сил. Він також наголосив, що це "важливе повідомлення для людей по всій Британії про те, що ми повертаємося до тих часів, коли потрібно інвестувати в оборону".

До повномасштабного вторгнення Росії витрати Великої Британії на оборону стабільно знижувалися з 1950-х років, коли вони досягли свого максимуму, 7%.

Плани НАТО на випадок війни з Росією

В НАТО вперше з часів "холодної війни" складають нові плани на випадок війни з Росією. Раніше такої потреби не бачили, адже не вважали її загрозою з часів розпаду Радянського Союзу. Окрім цього, Альянс також надасть союзникам поради з модернізації війська і техніки, щоб бути готовими до будь-якого повороту подій.

"Союзники точно знатимуть, які сили та можливості потрібні, зокрема, де, що і як розгортати", – заявив Йенс Столтенберг.

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