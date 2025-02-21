Ексрадник Трампа Беннон використав жест, схожий на "нацистське вітання"

Американський бізнесмен і медійник, а колись радник Трампа Стів Беннон під час свого виступу на з’їзді консерваторів використав жест, схожий на нацистське вітання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Independent.

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Беннон використав жест, схожий на "нацистське вітання"

У мережі поширився відеофрагмент виступу Беннона на конференції консерваторів Conservative Political Action Conference (CPAC), що проходить цими днями у Мериленді.

Беннон, який під час першого терміну Трампа був політичним стратегом у команді Білого дому та старшим радником президента, у своєму виступі закликав до третього терміну для Дональда Трампа і сказав, що такі лідери, як він, з’являлися "двічі в історії".

"Єдиний спосіб, щоб вони перемогли – це, щоб ми відступили. А ми не відступимо. Ми не здамося і не підемо. Бийтеся, бийтеся, бийтеся", – сказав він.

Він супроводжував ці слова ударами по трибуні, після чого підняв праву руку у жесті, схожому на нацистське вітання.

Нагадаємо, що американський мільярдер Ілон Маск під час своєї промови після інавгурації Дональда Трампа показав дивний жест, який нагадував нацистське вітання. Це обурило мережу.

Невдовзі сам Маск відреагував на коментарі у мережі, що нібито він зробив нацистський салют. Він написав, що йому дуже набридли атаки у стилі "кожен є Гітлером".