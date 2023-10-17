У мережі показали фото з Бердянська: можуть вказувати на дальність ATACMS, які отримала Україна
У російських пропагандистських каналах активно поширюють інформацію про те, що буцімто Україна атакувала аеродром у Бердянську ракетою ATACMS. У мережі припускають, що це вказує на дальність дії до 160 кілометрів.
Фото з уламками ракети опублікувала також медіаплатформа Noelreports. Але наголошуємо, що ця інформація є непідтвердженою і США не оголошували про передачу далекобійної зброї Україні, передає 24 Канал.
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Що стверджують у мережі
Так звані "російські воєнкори" публікують у мережі буцімто уламки ракети, якою завдали удару по аеродрому в Бердянську. Маркування вказують на те, що зброя може мати дальність дії близько до 160 кілометрів.
MGM-140A ATACMS Block I, M39(A1?),
– пише медіаплатформа Noelreports, публікуючи фото уламків ракети.
У мережі показали уламки ракети, якою нібито атакували Бердянськ – більше у галереї:
Офіційно у США не повідомляли про надання Україні далекобійних ракет ATACMS. Втім, видання The Wall Street Journal заявляє, що Україна нібито могла отримати "невелику кількість ракет таємно".
"Україна давно просить ATACMS – ракету класу "земля-земля", яка могла б завдати удару далеко в тилу росіян і могла б бути запущена за допомогою HIMARS, які США раніше надали країні", – заявили журналісти WSJ.
Крім того, низка західних ЗМІ у вересні заявляла, що буцімто Джо Байден пообіцяв Володимиру Зеленському, що Україна отримає ATACMS. Така обіцянка пролунала нібито під час зустрічі лідерів у Вашингтоні.
Що відомо про атаку на аеродром Бердянська й Луганська
- Близько о 02:30 в окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що окупанти почали неабияк панікувати, а російське "пе-ве-о" почало працювати у різних напрямках.
- На ранок 17 жовтня у ССО повідомили, що провели успішну спецоперацію "DRAGONFLY". За останніми даними, у Бердянську й Луганську було знищено: дев'ять гелікоптерів різних модифікацій, спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах, пускова установка ППО, склад боєприпасів, пошкоджено злітні смуги аеродромів.
- Російські пропагандисти спочатку не визнавали ударів по аеродрому. Але кадри у мережі показали реальні наслідки "бавовни".