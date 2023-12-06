Окупанти могли ховати там ППО, – райрада Бердянська про ранкову "бавовну"

Близько 5 ранку 6 грудня в тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух. Поки незрозуміло, що саме там сталося, але є певні здогадки.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, зауваживши, що у місці, де чули вибухи, окупанти перекрили рух. Найімовірніше, там дійсно були певні неприємні наслідки для росіян.

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Що могло вибухнути в Бердянську

Як розповів Дудукалов, вибух стався поблизу місця, де перебуває лікарня. Також поруч стоїть великий костел. А дещо вище – покинуте кладовище, де 40 років нікого не ховали. Саме там на схилі могла перебувати деяка військова техніка. Але це здогадки.

На схилі могла перебувати їхня ППО. Але варто звернути увагу, що звук "бавовни" не було чутно по всьому місті,

– сказав Дудукалов.

Дивіться розмову з Віктором Дудукаловим на ютубі 24 Каналу

Також є припущення, що в цьому районі міг вибухнути автомобіль з окупантами. Про це свідчить звук вибуху, який чули лише в деяких районах.

Дуже сподіваємося, що це була "бавовна" з наслідками. Поки деталей немає, але місце, де стався вибух, не віддалене від людських очей. Тому чекаємо на інформацію. Станом на зараз спілкувалися з багатьма, але поки немає зворотного зв'язку,

– зазначив Дудукалов.

Ситуація в Бердянську: коротко

Про вибухи в Бердянську 6 грудня повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Однак жодних деталей, що там відбулося, наразі немає.

Відомо, що окупанти продовжують використовувати Бердянський морський порт. Через нього вони привозять боєприпаси та крадуть зерно, метал тощо.

В Бердянську регулярно чутно різні вибухи. 22 листопада місцеві жителі розповідали про роботу російської ППО біля міста.