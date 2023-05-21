У Бердянськ завітала "бавовна": над містом – стовп чорного диму
21 травня 2023, 06:49
Джерело:Сергій Братчук
У ніч проти 21 травня до тимчасово окупованого Бердянська завітала "бавовна". Над містом піднявся стовп чорного диму.
Про це повідомив голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук. Перед сильним задимленням у місті прогримів потужний вибух.
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Де розцвіла "бавовна" цього разу
За попередньою інформацією, вибух пролунав у районі порту. Крім того, місцеві жителі оприлюднили карди, де видно загоряння після вибуху.
Додамо, що офіційної інформації про події в захопленому місті наразі поки немає.
Де розташований Бердянськ: дивіться на карті
Окупанти готуються до "жесту доброї волі": коротко
- У тимчасово окупованих Бердянську та Мелітополі з'являється все більше плакатів та листівок напередодні "українського літа". Зокрема, на плакатах зображений гауляйтер Запорізької області Євген Балицький, який днями вже відзначився панічним зверненням, що ЗСУ буцімто можуть розпочати контрнаступ "у найближчі години".
- Додамо, що 1 травня окупанти скаржились на два потужні вибухи, що пролунали у Бердянську. Також вони підтверджують влучання в аеропорт, де було дуже багато російських військових.
- У тимчасово окупованому Бердянську російські загарбники закликають місцеве населення до "евакуації". Відповідні оголошення про "евакуацію" окупанти розміщують біля під'їздів та в інших громадських місцях. Попередній маршрут – до Ростова-на-Дону через Маріуполь.