В окупованому Бердянську потужна пожежа: можливе ураження позицій ворога

Ввечері 7 березня в окупованому Бердянську видніється яскраве зарево. Вочевидь, у загарбників виникла пожежа.

Про пожежу повідомили у місцевих пабліках. Мер Мелітополя Іван Федоров також повідомив, що в окупантів у Бердянську щось пригоріло.

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За словами місцевих, це нібито наслідки "прильоту". Однак слід зачекати на підтвердження від Генштабу.

На фото, які оприлюднили в мережі, видно, що пожежа – доволі масштабна. Про займання також повідомили активіст Сергій Стерненко та група спостережень Monitor.



Пожежа у Бердянську / Фото з телеграм-каналів

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