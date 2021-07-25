У Бердянську під час руху загорілася маршрутка з пасажирами: фото
25 липня 2021 , 17:02Читать новость на русском
Джерело:Pro.berdiansk.biz
У Бердянську 25 липня маршрутка загорілася прямісінько під час руху. Інцидент стався на проспекті Західному близько 11:00.
На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місце події оперативно прибули рятувальники.
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Причини пожежі наразі невідомі. Правоохоронці наразі встановлюють деталі інциденту.
У Бердянську під час руху загорілася маршрутка / Pro.berdiansk.biz
Фото з місця події / Pro.berdiansk.biz
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