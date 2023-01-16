З другої спроби: з окупованого Бердянська на концерт до Кобзона відправився місцевий колаборант
Джерело:"Суспільне"
"Бавовна" не дає спокійно жити окупантам на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Зокрема, стало відомо, що вибухи пролунали в Бердянську. Водночас на концерт до Кобзона відправився один з найвідоміших місцевих колаборантів.
У понеділок, 16 січня, близько 18:50 у Бердянську пролунали потужні вибухи. Згодом цю інформацію журналістам підтвердила голова міської військової адміністрації Вікторія Галіцина.
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Було ліквідовано представника окупаційної влади
За словами чиновниці в населеному пункті пролунало від 3 до 5 вибухів. Зауважмо, що російська протиповітряна оборона намагалася працювати, однак нічого доброго для загарбників з того, як завжди, не вийшло. Окрім того, Галіцина наголосила, що загинув державний зрадник Олексій Кічигін.
За нашими даними, "голова районної адміністрації" Кічигін загинув,
– зазначила вона.
Яка ситуація загалом на Запорізькому напрямку, зокрема в Бердянську
- У Генеральному штабі ЗСУ раніше зазначали, що окупанти зазнають шалених втрат та через це не мають куди подіти поранених військових.
- Зокрема, у Бердянську окупанти облаштували ще 3 лікарні, у які доправляють "300-тих" ворожих солдатів.
- Водночас керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін заявив, що окупанти хочуть перейти в контрнаступ на Запорізькому напрямку.
- За його словами, загарбники зараз активно готують укріплення, однак можуть також думати над тим, аби спробувати штурмувати позиції Збройних Сил.