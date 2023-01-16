З другої спроби: з окупованого Бердянська на концерт до Кобзона відправився місцевий колаборант

16 січня 2023, 23:19
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Джерело:

"Суспільне"

"Бавовна" не дає спокійно жити окупантам на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Зокрема, стало відомо, що вибухи пролунали в Бердянську. Водночас на концерт до Кобзона відправився один з найвідоміших місцевих колаборантів.

У понеділок, 16 січня, близько 18:50 у Бердянську пролунали потужні вибухи. Згодом цю інформацію журналістам підтвердила голова міської військової адміністрації Вікторія Галіцина.

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Було ліквідовано представника окупаційної влади

За словами чиновниці в населеному пункті пролунало від 3 до 5 вибухів. Зауважмо, що російська протиповітряна оборона намагалася працювати, однак нічого доброго для загарбників з того, як завжди, не вийшло. Окрім того, Галіцина наголосила, що загинув державний зрадник Олексій Кічигін.

За нашими даними, "голова районної адміністрації" Кічигін загинув,
– зазначила вона.

Зверніть увагу! 13 січня близько 19:30 у Бердянську вибухнула автівка Олексія Кічигіна. Тоді Вікторія Галіціна повідомила, що колаборант не постраждав, оскільки завчасно покинув транспорт. Однак, схоже, що "карма" таки наздогнала його на цей раз.

Яка ситуація загалом на Запорізькому напрямку, зокрема в Бердянську

  • У Генеральному штабі ЗСУ раніше зазначали, що окупанти зазнають шалених втрат та через це не мають куди подіти поранених військових.
  • Зокрема, у Бердянську окупанти облаштували ще 3 лікарні, у які доправляють "300-тих" ворожих солдатів.
  • Водночас керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін заявив, що окупанти хочуть перейти в контрнаступ на Запорізькому напрямку.
  • За його словами, загарбники зараз активно готують укріплення, однак можуть також думати над тим, аби спробувати штурмувати позиції Збройних Сил.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак