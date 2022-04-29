У Бердянську росіяни призначили колаборанта Анатолія Зіміна "керівником відділу культури"

29 квітня 2022 , 23:48
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Джерело:

фейсбук Запорізької ОДА

Впродовж повномасштабної війни в Україні своє справжнє обличчя показало чимало "українців". Одним із зрадників виявився Анатолій Зімін.

У Бердянську призначили "нового" керівника відділу культури​

Його було призначено "керівником відділу культури" у Бердянську. Про це свідчать дані української розвідки, якими поділилася Запорізька обласна державна адміністрація.

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У Бердянську окупанти призначили "нового" керівника відділу культури. Черговим колаборантом став Анатолій Зімін, який працював на одному з місцевих підприємств, 
– йдеться у повідомленні. 

До речі, у 2013 році Зімін балотувався депутатом у міськраду від комуністичної партії. Втім, місцеві не підтримали його на виборах.

Що ж, здається, у зрадника Зіміна з'явилися прихильники серед російського ворога – він точно у захваті.

Ситуація на Запоріжжі: коротко

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Автор: Марта Касіянчук