У Бердянську пролунали потужні вибухи на авіабазі: виникла масштабна пожежа

У тимчасово окупованому Бердянську неспокійно у четвер, 8 грудня. Відразу декілька вибухів пролунало на авіабазі.

Інформацію про вибухи журналістам підтвердила голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна. Повідомляється, що на авіабазі в Бердянську пролунали три потужні вибухи.

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У Бердянську пролунало майже 20 вибухів

Після трьох потужних вибухів пролунали ще 15 меншої сили. Вибухи на авіабазі спричинили масштабну пожежу. Майже всі швидкі та пожежні машини, які є в місті, виїхали на місце події.

Зазначимо, що Бердянськ – окупований росіянами з перших днів війни. Росія використовує місто на березі Азовського моря для військових цілей проти України.

У Бердянську неспокійно другий день поспіль

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в Бердянську неспокійно другий день поспіль. В окупантів "щось пішло не так" в районі аеропорту, де розміщалася їхня техніка та дрони.

У середу, 7 грудня, на територію аеродрому терміново поїхали швидкі, а містяни годину чули вибухи. У четвер в районі аеропорту знову була гучна "бавовна".

Яка ситуація на Запоріжжі