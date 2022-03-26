Бережіть себе, – Зеленський привітав військовослужбовців Нацгвардії

У День Національної гвардії президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців НГУ зі святом.

Він подякував кожному за збереження цілісності нашої держави та зауважив, що всі "ми працюємо однією командою під назвою Україна", тож перемога обов'язково за нами.

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Глава держави попросив нацгвардійців берегти себе і здоров'я своїх сімей.

Хочу подякувати за вашу службу кожному і кожній, за вашу роботу, за те, що зберігаєте цілісність нашої держави, за те, що захищаєте територіальну цілісність, наш суверенітет, всі наші сім'ї. Тому я побажаю вам, бережіть, будь ласка, себе, бережіть свої сім'ї, здоров'я ваших дітей, все це важливо і знадобиться для нас, для нашого майбутнього, яке ми будуємо і будемо будувати разом з вами,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент надав військове звання бригадного генерала 5 військовослужбовцям:

Полковнику Барзюку Володимиру Олексійовичу – першому заступнику директора департаменту – начальнику управління організаційно-апаратної роботи департаменту персонального штабу Головного управління Національної гвардії України;

Полковнику Білецькому Олександру В’ячеславовичу – першому заступнику директора департаменту – начальнику управління тилового забезпечення департаменту логістики Головного управління Національної гвардії України;

Полковнику Білоусу Олександру Анатолійовичу – директору департаменту логістики Головного управління Національної гвардії України;

Полковнику Козалєтову Віталію Валерійовичу – першому заступнику директора департаменту – начальнику управління підготовки військ департаменту професійної підготовки Головного управління Національної гвардії України;

Полковнику Плетку Костянтину Васильовичу – директору департаменту професійної підготовки Головного управління Національної гвардії України.

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